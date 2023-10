Mở hộp iPhone 15 Plus màu hồng

iPhone 15 Pro Max (221 gram) nhẹ hơn đáng kể so với 14 Pro Max, nhưng 15 Plus còn ấn tượng hơn nhiều khi chỉ 201 gram. Máy thậm chí mỏng hơn đàn anh Pro Max (7,8 mm so với 8,3 mm). Thiết kế bo viền cong hơn giúp máy mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái và chắc chắn dù màn hình 6,7 inch. Nếu cần màn hình lớn và nhu cầu không cao về cấu hình, chụp ảnh, iPhone 15 Plus là lựa chọn hấp dẫn hơn so với iPhone 15 Pro Max.