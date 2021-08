Mở hộp Galaxy Z Fold3 Thom Browne đầu tiên tại Việt Nam

Mẫu Galaxy Watch 4 đi kèm không khác biệt so với các bản thường ngoài việc có thêm mặt đồng hồ và 3 dây đeo do Thom Browne thiết kế. Watch 4 có giá bán từ 6,5 triệu đồng, là smartwatch đầu tiên chạy hệ điều hành WearOS mới do Samsung và Goolge phát triển.