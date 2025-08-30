Mô hình y tế xanh 2.400 tỷ phía Tây TP HCM

Cụm y tế Tân Kiên với loạt bệnh viện, trường y khoa theo mô hình campus xanh, được mở rộng lên 73 ha, kết hợp học tập - nghiên cứu - khám chữa bệnh, dần hoàn thiện phía Tây TP HCM.

Mảnh ghép mới nhất của "campus y tế" vừa đi vào hoạt động là trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch - cơ sở 2. Đây là sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ông Dương Anh Đức, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM, đánh giá đây là dấu mốc đối với toàn ngành y tế trong hành trình nâng cao chất lượng đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho người dân. Được đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng từ nguồn vốn đầu tư ngân sách thành phố, cơ sở 2 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là một phần trong định hướng xây dựng "campus y tế" đầu tiên của Việt Nam nằm ở phía Tây TP HCM. Mô hình "viện - trường" được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế, kỳ vọng đưa TP HCM trở thành trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực ASEAN.

Ông Võ Đức Thanh, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, cho hay dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, cảnh quan cây xanh, khu vực thể thao. Dự án hướng đến đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa thể chất và tinh thần cho sinh viên, giảng viên, nhân viên y tế, bệnh nhân...

Sau thành công của giai đoạn một, TP HCM đang điều chỉnh quy hoạch, mở rộng cụm y tế Tân Kiên từ 55 ha lên 73 ha. Giai đoạn tiếp theo sẽ bổ sung nhiều dự án quan trọng như Trung tâm Cấp cứu 115 cơ sở 2, nơi chỉ huy hệ thống cấp cứu ngoại viện và Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình 1.000 giường.

Các đại biểu tham gia nghi thức trồng cây trong khuôn viên trường. Ảnh: Thảo Phương

Ngoài ra, các dự án như Trung tâm kiểm chuẩn xét nghiệm, ngân hàng máu, Trung tâm tầm soát bệnh bằng công nghệ cao và Bệnh viện thực hành của trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đang được triển khai. Khu vực này sẽ được quy hoạch theo mô hình y tế xanh, với các khu dịch vụ công cộng, công viên xanh, sân thể thao và nhà lưu trú cho thân nhân bệnh nhân.

Mô hình được kỳ vọng mang lại môi trường chăm sóc và phục hồi sức khỏe thân thiện, gần gũi thiên nhiên, đồng thời giảm tải cho các bệnh viện trung tâm. Thực tế trên thế giới, mô hình y tế xanh đã được áp dụng. Nhiều chuyên gia y tế kê một loại "thuốc" mới, miễn phí bằng cách để bệnh nhân kết nối với thiên nhiên. Tiến sĩ Melissa Lem, giám đốc PaRx, cho biết nội dung trên nằm trong chương trình kết nối thiên nhiên quốc gia của Canada. Sáng kiến do BC Parks Foundation khởi xướng, được hỗ trợ bởi các chuyên gia y tế, những người muốn cải thiện sức khỏe của bệnh nhân bằng cách kết nối họ với thiên nhiên.

Theo Lem, chương trình đã lan rộng đến mọi địa phương, với hơn 11.000 nhân viên y tế, khuyến nghị bệnh nhân của họ dành thời gian cho thiên nhiên. Phương pháp này được đánh giá miễn phí, dễ tiếp cận, tăng cường kết nối tự nhiên, từ đó đem lại hy vọng cải thiện cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. Hiện các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ở Canada đang kê khoảng 30.000 "đơn thiên nhiên" mỗi tháng.

Vị tiến sĩ khuyến nghị dành ít nhất hai giờ hòa mình vào thiên nhiên mỗi tuần, với mỗi buổi kéo dài tối thiểu 20 phút. Tiêu chuẩn này dựa trên bằng chứng về hạnh phúc và sức khỏe tăng lên ở mốc hai giờ và sự sụt giảm của hormone cortisol (gây căng thẳng) trong khoảng thời gian 20-30 phút.

Không gian sống gần gũi thiên nhiên giúp tăng sức khỏe, chỉ số hạnh phúc. Ảnh: Ecopark

Tại Việt Nam, bác sĩ Đoàn Thu Hồng, Viện Y học ứng dụng Việt Nam, đánh giá người thường xuyên dành thời gian ở các không gian xanh như công viên hay các khu vườn sẽ giảm việc phải sử dụng thuốc kê đơn. Bác sĩ dẫn chứng nghiên cứu ở Phần Lan, cho thấy những người có tần suất 3-4 lần hòa mình vào không gian xanh hàng tuần sử dụng thuốc chữa trị sức khỏe tinh thần ít hơn 33%, sử dụng thuốc chữa cao huyết áp ít hơn 36% so với nhóm người có ít hơn một lần tìm đến các không gian xanh.

Hiện nay, mô hình y tế xanh được nhiều cơ sở y tế quy hoạch, nhằm hỗ trợ người bệnh tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên, giảm gánh nặng, nỗi đau bệnh tật. Với mô hình campus y tế, ngoài có hạ tầng kết nối giao thông thuận lợi, ban quản lý cũng chú trọng đến phát triển không gian xanh.

Gần khu campus cũng có những khu đô thị xanh, mang tính chất trị liệu, phục hồi, tái tạo cho con người. Không gian có nhiều tầng thực vật, đa dạng sinh học, chứa đựng nhiều khả năng trị liệu, phục hồi, tái tạo tự nhiên.

Không gian sống xanh tại đô thị gần campus y tế. Ảnh: Ecopark

Theo các chuyên gia, cụm y tế Tân Kiên góp phần chứng minh Việt Nam có thể xây dựng "campus y tế" theo tiêu chuẩn quốc tế, tương tự Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore. Công trình được kỳ vọng giảm tải cho các bệnh viện trung tâm thành phố, nâng cao chăm sóc sức khỏe người dân, đồng thời hình thành những khu vực đô thị xanh gắn liền với tiện ích sức khỏe.

Hoài Phương