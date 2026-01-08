Mô hình vé nhiều ngày tại các công viên giải trí thế giới

Vé nhiều ngày đang phổ biến tại các công viên quốc tế được Sun World Ba Na Hills áp dụng, cho phép khách đi cáp treo ba ngày liên tiếp để tối ưu chi phí và trải nghiệm.

Trong ngành công nghiệp giải trí thế giới, giới hạn của vé đi trong ngày đang ngày càng bộc lộ rõ khi quy mô các công viên chủ đề liên tục mở rộng. Thực tế cho thấy tại các tổ hợp giải trí quy mô lớn, khoảng thời gian 24 giờ là không đủ để du khách khám phá trọn vẹn mọi phân khu, show diễn nghệ thuật và các trò chơi.

Tạp chí Family Travel Magazine nhận định ba ngày là khoảng thời gian hợp lý để các gia đình tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm tại Disneyland, không chịu áp lực về thời gian. Tương tự, tạp chí Travel + Leisure cũng khuyến nghị du khách nên dành ít nhất ba ngày tại Universal Orlando thay vì cố gắng "chạy đua" để trải nghiệm hết trong một ngày.

Du khách quốc tế vui chơi tại một công viên chủ đề của Disney Land. Ảnh: Disney Experiences

Dưới góc độ chiến lược, hãng tư vấn McKinsey chỉ ra du khách hiện đại có xu hướng ưu tiên "trải nghiệm có chiều sâu". Thay vì đi nhiều nơi trong thời gian ngắn, họ chấp nhận kéo dài thời gian lưu trú tại một điểm đến để khám phá kỹ lưỡng hơn. Điều này thúc đẩy nhu cầu với các loại vé nhiều ngày, cho phép du khách chủ động lịch trình và tận hưởng dịch vụ theo nhịp độ cá nhân. Báo cáo Theme Park Ticketing Market Research Report 2023 cũng nhấn mạnh các tổ hợp giải trí đang gia tăng đầu tư vào chuỗi sự kiện theo mùa và sản phẩm độc bản, khiến nhu cầu về loại vé linh hoạt, dài ngày tăng cao ở mọi nhóm khách, từ gia đình đến những người ưa khám phá.

Xét về bài toán kinh tế, vé nhiều ngày mang lại lợi ích kép cho cả đơn vị vận hành lẫn du khách. Tại Disneyland Resort (Mỹ), một gói vé ba ngày thường có giá dao động 425-500 USD (khoảng 10,5-12,5 triệu đồng); tại Universal Orlando Resort, mức giá này là hơn 400 USD (khoảng 10 triệu đồng). Dù tổng chi phí cao hơn vé lẻ, du khách vẫn ưu tiên lựa chọn bởi giá trị chia nhỏ trên mỗi ngày sử dụng thấp hơn đáng kể, đồng thời mở ra cơ hội trải nghiệm kỹ lưỡng thay vì chỉ "cưỡi ngựa xem hoa".

Toàn cảnh Sun World Ba Na Hills. Ảnh: Sungroup

Học hỏi mô hình này, từ ngày 1/1, khu du lịch Sun World Ba Na Hills tại Đà Nẵng áp dụng chính sách vé cáp treo có hiệu lực ba ngày liên tiếp. Theo đó, du khách được phép lên xuống cáp treo không giới hạn số lần trong vòng 72 giờ từ lần sử dụng đầu tiên. Điểm khác biệt trong cách áp dụng của đơn vị này so với thế giới nằm ở chính sách giá. Tại các công viên quốc tế, giá vé thường tăng lũy tiến theo số ngày (dù đơn giá mỗi ngày giảm), thì tại Bà Nà Hills, du khách được trải nghiệm ba ngày với mức chi phí chỉ tương đương vé một ngày.

Việc sở hữu vé ba ngày mang lại lợi thế đặc biệt trong bối cảnh thời tiết trên đỉnh Bà Nà thường xuyên thay đổi. Khí hậu tại đây có đặc thù biến chuyển nhanh trong ngày, có thể sương mù dày đặc vào buổi sáng và nắng đẹp vào buổi chiều hoặc ngược lại. Việc không bị buộc phải hoàn tất hành trình trong một ngày giúp du khách linh hoạt điều chỉnh kế hoạch: chọn ngày sương mù để tận hưởng không khí se lạnh, quay lại vào ngày nắng để ngắm cảnh, chụp hình tại Cầu Vàng hay các vườn hoa.

Du khách trải nghiệm cầu Vàng. Ảnh: Sungroup

Du khách có đủ thời gian để trải nghiệm từ khu vui chơi trong nhà Fantasy Park, tàu hỏa leo núi, Lâu đài Mặt Trăng, Thác Thần Mặt Trời đến Quảng trường Nhật Thực. Với quỹ thời gian 72 giờ, áp lực phải di chuyển liên tục được gỡ bỏ, nhường chỗ cho những trải nghiệm nghỉ dưỡng và vui chơi thư thái hơn.

Đại diện đơn vị cho biết việc triển khai vé ba ngày của Sun World Ba Na Hills không chỉ là một chính sách kích cầu ngắn hạn, còn cho thấy sự chuyển dịch trong tư duy làm du lịch: từ tối đa hóa lượng khách trong ngày sang tối ưu hóa giá trị thời gian lưu trú. Cách tiếp cận này được kỳ vọng giúp phân bổ lượng khách đều hơn, tránh tình trạng quá tải vào các khung giờ cao điểm, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của du khách khi đến Đà Nẵng.

Thanh Thư