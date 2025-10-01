Mô hình TOD tăng kết nối bất động sản khu Đông TP HCM

Khu Đông TP HCM có loạt hạ tầng trọng điểm từ metro, cao tốc đến trung tâm thương mại, nơi mô hình TOD tối ưu kết nối và tạo lợi thế phát triển cho bất động sản.

Theo các chuyên gia, mô hình TOD (Transit Oriented Development) đang trở thành xu hướng tất yếu trong quy hoạch đô thị, khi gắn phát triển hạ tầng giao thông công cộng với không gian sống, thương mại và dịch vụ. Xu hướng này góp phần giải quyết áp lực hạ tầng tại các đô thị lớn, tạo động lực cho bất động sản tăng trưởng bền vững.

Phối cảnh dự án. Ảnh: Fresia Riverside

Tại khu Đông TP HCM mở rộng đang nổi lên như điểm sáng TOD mới. Trong đó, Biên Hòa có lợi thế hạ tầng đa phương thức, gồm: metro số 1 kéo dài dự kiến vận hành năm 2028, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, vành đai 3, vành đai 4 cùng sân bay Long Thành. Bên cạnh đó, trung tâm hành chính 500 ha với quy mô 50.000 cán bộ công chức và Aeon Mall Biên Hòa rộng 150.000 m2 khai trương năm 2025 tạo nên "bộ ba" Metro - Mall - Central Business District (CBD).

Các chuyên gia đánh giá, sự kết hợp này tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho bất động sản ở cả nhu cầu an cư và đầu tư.

Trong tổng thể đó, dự án Fresia Riverside hội tụ đủ yếu tố TOD. Dự án tọa lạc đối diện Aeon Mall Biên Hòa, liền kề trung tâm hành chính mới và thuận tiện tiếp cận metro trong tương lai. Nhờ vị trí chiến lược, dự án hưởng lợi trực tiếp từ công thức Metro - Mall - CBD.

Khuôn viên nội khu xanh cho cư dân. Ảnh: Fresia Riverside

Đại diện chủ đầu tư cho biết, công thức này tạo hiệu ứng cộng hưởng, trong đó, Metro giúp rút ngắn 60-90 phút di chuyển mỗi ngày và tiết kiệm tới 70% chi phí đi lại. Mall đáp ứng nhu cầu mua sắm, giải trí tạo thêm 15.000-20.000 việc làm. CBD trở thành trung tâm hành chính - tài chính, mang lại khoảng 100.000 việc làm chất lượng cao. "Khi kết hợp, ba yếu tố này có thể gia tăng giá trị bất động sản 40-60%, với tỷ suất sinh lời dao động 8-12% một năm", đại diện nói.

Bên cạnh việc phát triển dự án theo định hướng TOD, Fresia Riverside còn áp dụng số hóa trong trải nghiệm khách hàng. Các buổi livestream tư vấn giúp khách hàng cập nhật tiến độ minh bạch, tiếp cận phân tích thị trường và được giải đáp trực tiếp các thắc mắc về tài chính, pháp lý. Mỗi phiên còn kèm theo ưu đãi và quà tặng dành riêng cho người theo dõi trực tiếp, tăng tính gắn kết giữa khách hàng và dự án.

Pháp lý minh bạch cũng là lợi thế quan trọng. Dự án đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán và được ngân hàng lớn như Agribank hỗ trợ vay ưu đãi. Chính sách thanh toán linh hoạt chia nhỏ giá trị, chỉ 0,5% mỗi tháng và thanh toán 45% cho đến khi nhận nhà, giúp giảm đáng kể áp lực tài chính. Với mức chi phí ban đầu chỉ khoảng 179 triệu đồng, khách hàng có thể ký hợp đồng sở hữu căn hộ hai phòng ngủ view sông. Ngoài ra, người mua còn nhận thêm voucher nội thất trị giá 20 triệu đồng từ Anabuki.

Chủ đầu tư cho biết thêm, để tri ân những khách hàng đầu tiên, đơn vị triển khai nhiều chính sách: ưu đãi 2% cho khách hàng đồng hành, cộng thêm 2% cho giao dịch sớm, tặng quà trải nghiệm căn hộ mẫu trị giá 15 triệu đồng. Người mua thanh toán nhanh được hưởng chiết khấu đến 5%, trong khi khách mua sỉ có thêm ưu đãi 1%. Các chính sách này vừa gia tăng lợi ích, vừa khuyến khích khách hàng sở hữu căn hộ Fresia Riverside sớm.

Hiện, tòa River 3 - cao nhất dự án đang hút sự quan tâm của nhà đầu tư. Với vị trí chiến lược và mô hình TOD hội tụ đầy đủ, Fresia Riverside được đánh giá là dự án có tiềm năng tăng giá mạnh mẽ. Biên Hòa đang dần trở thành thành phố vệ tinh năng động của phía Đông TP HCM.

Hoàng Đan