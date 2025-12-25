Mô hình TOD mở rộng không gian sống gắn với hạ tầng

Mô hình TOD rút ngắn khoảng cách di chuyển nhờ hạ tầng đồng bộ, mở ra không gian sống rộng rãi, sinh thái biển - rừng và tiện ích đa dạng tại các khu vực ngoài lõi đô thị.

Theo các chuyên gia, trong nhiều thập niên, mô hình TOD (Transit-Oriented Development - Phát triển định hướng giao thông công cộng) thường gắn với khu vực lõi đô thị, nơi hạ tầng giao thông tập trung và mật độ dân cư cao. Khi mạng lưới giao thông được mở rộng, TOD không còn là "đặc quyền" của trung tâm thành phố, mà trở thành động lực tái cấu trúc không gian sống hiện đại: gần gũi thiên nhiên, bền vững và tiệm cận trực tiếp nhu cầu sống - làm việc - nghỉ ngơi của thế hệ cư dân mới.

Đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ chính thức động thổ 19/12 vừa qua. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Tại các đô thị lớn như TP HCM, áp lực dân số, quỹ đất hạn chế và tình trạng ùn tắc kéo dài khiến yêu cầu về di chuyển hiệu quả ngày càng rõ nét. Trong bối cảnh đó, TOD được xem là giải pháp giúp rút ngắn thời gian di chuyển và nâng cao khả năng tiếp cận hạ tầng. Thực tế cho thấy, các khu vực nằm dọc tuyến đường sắt và vành đai ghi nhận mức tăng giá 75% so với thời điểm mở bán (theo CBRE Việt Nam), phản ánh sức hút của mô hình này, dù không gian sống sinh thái vẫn còn hạn chế.

Bên cạnh đó, nhu cầu sống cân bằng và gần gũi với thiên nhiên đang thúc đẩy xu hướng "di cư xanh" của cư dân hiện đại. Tại Việt Nam, báo cáo của Batdongsan (quý II/2025) cho thấy 86% người mua quan tâm đến bất động sản xanh và 88% sẵn sàng chi trả cao hơn cho không gian sống bền vững, tốt cho sức khỏe. Đô thị ven biển gắn với TOD đang trở thành mô hình nâng cấp, mở rộng không gian sống sinh thái quy mô lớn nhưng vẫn đảm bảo kết nối hiệu quả với trung tâm. Trên thế giới, những hình mẫu như Dubai Marina, Sentosa hay Manhattan đã chứng minh giá trị của mô hình này - nơi môi trường sống hiện đại song hành sức hút du lịch và trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Cùng với xu hướng đó, Vinhomes Green Paradise đón đầu xu thế này tại TP HCM với đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ vừa chính thức động thổ ngày 19/12. Với quy hoạch đồng bộ cùng mạng lưới hạ tầng tỷ đô như cầu Cần Giờ và các trục liên vùng, dự án tạo nên đòn bẩy hạ tầng với tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ. Đặc biệt, khi tuyến cao tốc được thiết kế tốc độ 350 km một giờ đi vào vận hành, hành trình di chuyển từ dự án đến trung tâm TP HCM dự kiến còn khoảng 13 phút, hình thành cách tiếp cận mới đối với không gian sống ven biển.

Ga Cần Giờ - kết nối trực tiếp với Vịnh Tiên, cửa ngõ Vinhomes Green Paradise. Ảnh phối cảnh: Vinhomes

Các chuyên gia nhận định, khi TOD không còn bị giới hạn trong lõi nội đô, vai trò của mô hình này dần chuyển từ việc rút ngắn quãng đường di chuyển sang nâng cao chất lượng sống. TOD giúp kết nối thuận tiện với trung tâm, mở rộng không gian sống gắn với thiên nhiên, đồng thời duy trì nhịp sinh hoạt đô thị. Trong bối cảnh đó, Vịnh Tiên được xem là ví dụ cho hướng phát triển mới của TOD tại TP HCM, khi mô hình này được triển khai trong không gian rừng - biển đặc trưng, giảm áp lực mật độ, tạo điều kiện để các yếu tố hạ tầng, cảnh quan và đời sống vận hành hài hòa hơn.

Theo chủ đầu tư dự án, điểm khác biệt của TOD tại Vịnh Tiên nằm ở cách kết nối trung tâm từ một không gian sống ven biển. Tuyến đường sắt cao tốc Bến Thành - Cần Giờ, với thời gian di chuyển dự kiến chỉ 13 phút, đã thu hẹp đáng kể ranh giới giữa lõi đô thị và vùng sinh thái ven biển. Khi trung tâm trở thành điểm đến linh hoạt thay vì áp lực thường nhật, không gian sống tại Vịnh Tiên được tái định nghĩa: rộng rãi, cân bằng hơn, nhưng không tách rời khỏi nhịp sống hiện đại của TP HCM.

Phối cảnh dự án Vịnh Tiên. Ảnh: Masterise Agents

Tại khu vực lõi Vịnh Tiên, hai phân khu thấp tầng Rowhouse và Compound được giới thiệu với vai trò là không gian sống hình thành trực tiếp từ nền tảng TOD ven biển. Cả hai nằm tại giao điểm của các trục giao thông chính trong khu đô thị. Trong đó, trục Tương Lai rộng 50 m dẫn thẳng đến nhà ga Metro Depot cùng hệ tiện ích biểu tượng, trong khi trục Thời Đại rộng 35 m kết nối trực tiếp đến Nhà hát Sóng Xanh và Vincom Mega Mall, giúp việc di chuyển trong toàn khu diễn ra nhanh chóng, liền mạch.

Phối cảnh Phân khu Rowhouse. Ảnh: Masterise Agents

Chủ đầu tư đánh giá, chính vị trí giao thoa này mang lại "lợi thế kép" cho hai phân khu Rowhouse và Compound: một mặt thừa hưởng khả năng tiếp cận hạ tầng TOD hiệu quả, mặt khác mở ra tầm nhìn và trải nghiệm sống khác biệt giữa hệ cảnh quan rừng - biển đặc trưng của siêu đô thị ven biển. Chỉ trong vài phút di chuyển, cư dân dễ dàng tiếp cận quần thể vui chơi - giải trí quy mô 122 ha, từ công viên Lễ hội 5 châu, Safari, trung tâm Outlet 20 ha đến bộ đôi sân golf 18 hố, quảng trường Welcome Park và Vincom Mega Mall. Tất cả hình thành hệ sinh thái tiện ích toàn diện, vận hành đồng bộ cùng nhịp sống cư dân.

Trong bối cảnh TOD rời khỏi lõi nội đô, hai phân khu được giới thiệu bởi Masterise Agents, Rowhouse và Compound tại vùng lõi Vịnh Tiên, đại diện cho bước chuyển trong tư duy lựa chọn nơi an cư. "Tại đây, kết nối 13 phút vừa là lợi thế hạ tầng, vừa là điều kiện để cư dân tận hưởng trọn vẹn chuẩn sống cân bằng - nơi thiên nhiên, tiện ích và đô thị hiện đại cùng song hành trong tổng thể hài hòa", đại diện nói.

Hoàng Đan