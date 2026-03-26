Mô hình tiện ích 'all in one' tại Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park hút cư dân nhờ hệ tiện ích all in one (tất cả trong một), không gian sống xanh, đáp ứng nhu cầu từ sinh hoạt, vui chơi đến giáo dục ngay trong khu đô thị.

Các chuyên gia nhận định, trong nhiều năm, khu vực trung tâm TP HCM được xem là lựa chọn ưu tiên của các gia đình trẻ nhờ lợi thế về khoảng cách và sự thuận tiện trong di chuyển. Song, bối cảnh đô thị đang thay đổi khi áp lực dân số gia tăng, hạ tầng dần quá tải và quỹ đất ngày càng hạn chế. Thực tế này khiến cách hiểu về an cư có sự dịch chuyển.

Đối với nhiều gia đình trẻ, đặc biệt là những người đã có con nhỏ, căn hộ không còn đủ nếu thiếu đi môi trường sống phù hợp, hệ thống giáo dục đồng bộ và không gian sinh hoạt cho cả gia đình. Vì vậy, thay vì đặt trọng tâm tuyệt đối vào vị trí trung tâm, nhiều người bắt đầu cân nhắc các khu vực phát triển mới để tìm kiếm điều kiện sống toàn diện hơn. Xu hướng này gắn liền với sự xuất hiện của các đại đô thị được quy hoạch theo mô hình tích hợp, nơi các nhu cầu sinh hoạt, vui chơi và học tập được tổ chức trong cùng không gian.

Tại những khu đô thị như Vinhomes Grand Park (TP Thủ Đức cũ), cách phát triển này thể hiện rõ qua việc xây dựng hệ tiện ích đồng bộ bên cạnh sản phẩm nhà ở. Cư dân có thể tiếp cận công viên quy mô lớn, khu thể thao, khu vui chơi trẻ em, khu BBQ và hệ thống bán lẻ ngay trong nội khu. Nhờ đó, nhu cầu di chuyển ra bên ngoài giảm đáng kể, đặc biệt phù hợp với các gia đình có con nhỏ.

Bên cạnh tiện ích, không gian sống cũng có sự cải thiện rõ rệt. Mật độ xây dựng được kiểm soát, diện tích cây xanh mở rộng, từ đó tạo điều kiện cho các hoạt động ngoài trời, yếu tố còn hạn chế tại nhiều khu vực nội đô.

Nếu như trước đây, yếu tố vị trí và giá cả thường được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay, giáo dục đang trở thành tiêu chí quan trọng không kém khi các gia đình lựa chọn nơi an cư. Với các khu đô thị tích hợp, việc quy hoạch trường học ngay trong nội khu mang lại nhiều lợi ích: trẻ em có thể đi học gần nhà, phụ huynh giảm áp lực đưa đón, đồng thời môi trường sống và học tập được đồng bộ. Nhiều phụ huynh cho rằng, việc con cái được lớn lên trong không gian an toàn, ít bị ảnh hưởng bởi giao thông phức tạp và ô nhiễm đô thị là yếu tố đáng để cân nhắc, ngay cả khi phải chấp nhận khoảng cách xa hơn so với trung tâm.

Một số chuyên gia nhận định, so với khu vực trung tâm, nơi có lợi thế về kết nối nhưng đi kèm mật độ dân cư cao, áp lực giao thông và chi phí sinh hoạt lớn, các khu đô thị tại khu Đông TP HCM, đặc biệt là TP Thủ Đức (cũ) mang đến hướng lựa chọn khác. Không gian sống rộng hơn, hệ tiện ích được quy hoạch đồng bộ và môi trường sống được tổ chức bài bản hơn.

Tại khu vực này, nhiều dự án mới tập trung nâng cao trải nghiệm sống, hướng đến nhóm khách hàng trẻ có yêu cầu cao hơn về chất lượng. Một trong số đó là Masteri Cosmo Central, phân khu cao tầng thuộc Masteri Collection do Masterise Homes phát triển, nằm trong khu đô thị The Global City.

Dự án có vị trí tiếp giáp kênh đào nhạc nước, đồng thời được quy hoạch gồm 6 tòa tháp cao từ 19 đến 29 tầng. Các sản phẩm đa dạng từ căn hộ một đến 4 phòng ngủ, cùng Duplex, Penthouse và khu căn thương mại. Cách phát triển này cho thấy xu hướng của thị trường: nhà ở không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, còn hướng đến việc hoàn thiện trải nghiệm sống cho cư dân trong cùng một không gian.

Hoàng Đan