Mô hình 'tài sản kép' tại đô thị Izumi City

Mô hình bất động sản đa công năng "mixed-use living" tại Izumi City cho phép một tài sản vừa phục vụ an cư, vừa khai thác thương mại, tạo giá trị kép.

Xu hướng "mixed-use living" - nơi không gian ở, làm việc và giải trí được tích hợp trong cùng một bán kính ngắn, đang trở thành tiêu chuẩn phát triển của các đô thị hiện đại. Với nhà đầu tư, mô hình này thường được xem là "tài sản kép" khi một bất động sản có thể đồng thời đáp ứng nhu cầu ở thực và tạo dòng tiền khai thác ổn định.

Nhà phố Izumi Canaria của đô thị Izumi City có giá từ 7,5 tỷ đồng. Ảnh: Nam Long

Trong bối cảnh TP HCM mở rộng không gian đô thị về phía Đông, các khu vực giáp ranh như Biên Hòa (Đồng Nai) ghi nhận mức độ quan tâm gia tăng. Theo dữ liệu từ Batdongsan đến tháng 9/2025, mức độ quan tâm bất động sản tại Đồng Nai tăng 21%, riêng phân khúc thấp tầng trong khu đô thị tại Biên Hòa tăng 58% trong quý III/2025 so với quý trước. Đây là nền tảng cho sự dịch chuyển dòng vốn vào các đô thị tích hợp có quy mô và quy hoạch bài bản.

Izumi City là một trong những dự án phát triển theo mô hình này ở phía Đông TP HCM, do Nam Long hợp tác cùng hai đối tác Nhật Bản Hankyu Hanshin Properties và Tokyu Corporation triển khai. Đô thị được quy hoạch với trục thương mại liên hoàn, kết nối các tiện ích thiết yếu như trường học, bệnh viện, các mảng xanh khoảng 20 ha, khu thể thao và các không gian mua sắm - dịch vụ, hình thành hệ sinh thái sống - làm việc - giải trí khép kín.

Tiện ích đan xen trong không gian sống là điểm cộng của dự án Izumi City và phân khu Izumi Canaria. Ảnh: Nam Long

Trong tổng thể đó, phân khu Izumi Canaria được định vị là khu compound thấp tầng, chú trọng yếu tố an ninh và tính riêng tư, đồng thời vẫn kết nối nhanh với hệ tiện ích nội khu trong khoảng 5-7 phút di chuyển. Các sản phẩm nhà phố tại đây được thiết kế theo hướng đa công năng, cho phép vừa ở, vừa bố trí không gian làm việc hoặc kinh doanh dịch vụ quy mô nhỏ, phù hợp với đặc thù cộng đồng cư dân đô thị tích hợp.

Yếu tố tạo thêm dư địa cho mô hình "tài sản kép" tại khu vực này đến từ nhu cầu ở và cho thuê trong tương lai. Khi sân bay Long Thành dự kiến đi vào vận hành từ năm 2026, khu vực lân cận được dự báo đón một lượng lớn chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao làm việc trong lĩnh vực hàng không, logistics và công nghiệp phụ trợ. Nhóm này thường có nhu cầu thuê nhà dài hạn, ưu tiên không gian sống đồng bộ tiện ích, gần nơi làm việc và có thể tiếp cận các dịch vụ hàng ngày trong phạm vi ngắn.

Với đặc điểm đó, bất động sản đa công năng trong đô thị tích hợp như Izumi City có thể hưởng lợi từ hai nguồn giá trị song song. Một mặt, môi trường sống hoàn chỉnh, mật độ xây dựng được kiểm soát và hệ tiện ích đầy đủ giúp duy trì sức hút an cư, giữ chân cộng đồng cư dân có khả năng chi trả cao. Mặt khác, quy mô dân số nội khu cùng dòng chuyên gia từ sân bay Long Thành tạo nền tảng cho nhu cầu thuê và tiêu dùng thực tế, hỗ trợ các mô hình khai thác thương mại gắn với cộng đồng cư dân.

Nhà phố thương mại tại phân khu Izumi Canaria. Ảnh: Nam Long

Nguồn cung bất động sản đa công năng tại các đô thị tích hợp vẫn còn hạn chế so với nhu cầu dự kiến tăng trong trung hạn. Do đó, mô hình "tài sản kép" tại Izumi City được nhìn nhận như một hướng đầu tư phù hợp với giai đoạn thị trường ưu tiên giá trị sử dụng thực và khả năng khai thác bền vững, thay vì chỉ dựa vào kỳ vọng tăng giá ngắn hạn.

Hoài Phương