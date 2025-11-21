Mô hình quản lý, vận hành thiết bị xếp hàng hóa trên máy bay

ACL Airshop giúp tối ưu không gian thiết bị xếp hàng hóa (ULD), tăng tốc chuỗi logistics cho các hãng hàng không.

Quản lý Unit Load Devices (ULD) - thiết bị xếp chồng hàng hóa chuẩn trong khoang máy bay - luôn là một thách thức đối với các hãng hàng không. Từ theo dõi, bảo dưỡng đến logistics toàn cầu và cân bằng thiết bị, mỗi khâu đều đòi hỏi sự chính xác, phối hợp và linh hoạt.

ACL Airshop đã đặt mục tiêu đơn giản hóa quy trình này, biến quản lý ULD trở thành dịch vụ liền mạch, dựa trên dữ liệu, hỗ trợ các hãng hàng không và doanh nghiệp vận tải hàng hóa trên toàn thế giới. Cốt lõi của cách tiếp cận này là ba lĩnh vực kinh doanh tích hợp: cho thuê theo nhu cầu, dịch vụ quản lý và logistics. Ba mảng này tạo nên một hệ sinh thái toàn cầu, kết hợp hạ tầng vật lý, trí tuệ số và kinh nghiệm vận hành nhiều thập kỷ.

ACL Airshop cung cấp mô hình cho thuê linh hoạt, dựa trên nhu cầu khách hàng. Kho thiết bị toàn cầu của công ty bao gồm pallet tiêu chuẩn, ULD chịu tải nặng và thiết bị chuyên dụng như chuồng ngựa. Hoạt động tại 57 địa điểm trên 6 châu lục, ACL Airshop cung cấp các tùy chọn cho thuê ngắn, trung và dài hạn, bao gồm cả cho thuê một chiều, giúp tối đa hóa sự linh hoạt trong vận hành quốc tế.

ULD của ALC Airshop giúp cố định hàng hóa trong khoang máy bay, vận chuyển an toàn, dễ kiểm soát và tối ưu hóa không gian trong quá trình vận chuyển hàng không. Ảnh: ALC Airshop

Về kiểm soát đội xe thiết bị, ACL Airshop cung cấp dịch vụ quản lý quy mô, vận hành 24/7. Nền tảng Digital Solutions tích hợp việc kiểm soát và theo dõi ULD trong một hệ thống duy nhất, cung cấp tầm nhìn theo thời gian thực trên mạng lưới toàn cầu. Mạng lưới trạm sửa chữa được chứng nhận bởi FAA và EASA đảm bảo độ tin cậy và tuân thủ tiêu chuẩn, bất kể khách hàng hoạt động ở đâu.

Trong logistics, ACL Airshop chú trọng độ chính xác và hiệu quả - quản lý vị trí ULD và phân bổ lại, bổ sung vật tư tiêu hao, phối hợp bảo dưỡng và tổ chức vận chuyển đến - đi từ các trung tâm bảo dưỡng. Các tùy chọn cho thuê một chiều còn tăng cường linh hoạt, giúp các nhà vận hành duy trì cân bằng thiết bị hợp lý trên toàn mạng lưới.

"Chúng tôi hướng tới việc làm cho ngành ULD trở nên đơn giản, minh bạch và hiệu quả nhất có thể", Bernhard Kindelbacher, CEO ACL Airshop, chia sẻ. "Chúng tôi kết hợp logistics thông minh, theo dõi kỹ thuật số tiên tiến và văn hóa dịch vụ chủ động để khách hàng có thể tập trung vào bay, thay vì quản lý đội thiết bị".

Hiện ACL Airshop quản lý khoảng 130.000 ULD tại các trung tâm trọng điểm ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và Trung Đông. Công ty duy trì kho thiết bị độc lập lớn nhất thế giới, sẵn sàng cho thuê nhiều loại ULD và là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành áp dụng theo dõi Bluetooth. Thông qua sáng kiến Localization+, phát triển cùng nhà cung cấp công nghệ SkyCell AG, ACL Airshop tiếp tục thúc đẩy đổi mới trong theo dõi đội thiết bị số và kiểm soát chi phí.

Với mạng lưới sửa chữa và dịch vụ toàn cầu, bao gồm các cơ sở được chứng nhận tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, ACL Airshop đảm bảo thời gian quay vòng nhanh và hỗ trợ vận hành ổn định. Dịch vụ quản lý và logistics ULD tích hợp giúp vận hành hàng không thông minh, hiệu quả và đơn giản hơn, thực hiện cam kết của công ty là tối giản mọi khía cạnh trong quản lý ULD.

ACL Airshop là công ty toàn cầu, có trụ sở chính tại Mỹ, chuyên về quản lý và cho thuê Unit Load Devices (ULD) cho ngành hàng không, có trụ sở chính tại châu Âu. Trong đó, ULD là thiết bị chuẩn dùng để xếp và cố định hàng hóa trong khoang máy bay, giúp vận chuyển an toàn, dễ kiểm soát và tối ưu hóa không gian trong quá trình vận chuyển hàng không.

Công ty cung cấp giải pháp toàn diện từ cho thuê thiết bị, dịch vụ quản lý đội xe, đến logistics tích hợp. Điều này giúp các hãng hàng không và nhà vận hành hàng hóa nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và cải thiện khả năng vận hành trên mạng lưới toàn cầu.

Như Ý (Theo AirCargo News)