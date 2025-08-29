Mô hình phức hợp căn hộ - thương mại tại Diamond Sky

Diamond Sky được phát triển trong khu đô thị Vạn Phúc theo mô hình phức hợp căn hộ - thương mại, khai thác lợi thế ven sông và hệ thống tiện ích nội - ngoại khu sẵn có.

Theo chủ đầu tư, trong xu hướng đô thị hiện đại, các mô hình "mixed-use", tức kết hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và tiện ích công cộng ngày càng phổ biến tại nhiều thành phố lớn trên thế giới. Hudson Yards (New York), Marina Bay Sands (Singapore) hay Iconsiam (Bangkok) là những ví dụ, nơi cư dân có thể tận hưởng không gian sống, mua sắm và giải trí trong cùng một tổ hợp.

Tại phường Hiệp Bình (TP Thủ Đức cũ), Diamond Sky được phát triển theo định hướng này. Dự án nằm trong khu đô thị ven sông Vạn Phúc, quy mô 198 ha, vốn đã quy hoạch nhiều công trình dịch vụ, công viên và quảng trường cộng đồng. Với vị trí ba mặt hướng sông, Diamond Sky khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên, đồng thời kết nối trực tiếp với các tiện ích sẵn có trong đô thị.

Diamond Sky tọa lạc tại trung tâm Van Phuc City. Ảnh: VP

Không gian sinh hoạt cộng đồng được bố trí đa dạng, từ sảnh đón rộng với vật liệu hoàn thiện cao cấp, đến hồ bơi vô cực và vườn trên cao. Đội ngũ concierge 24/7 luôn hiện diện để hỗ trợ từ nhận bưu kiện, đặt bàn nhà hàng, đến tư vấn dịch vụ đặc biệt.

Trên cao, hồ bơi vô cực tầm nhìn về sông và thành phố. Bên cạnh là những mảng xanh của khu vườn Sky Garden. Tầng 3, chủ đầu tư thiết kế phòng gym & yoga hướng sông, lounge thư giãn, phòng đọc sách, khu vui chơi trẻ em, đặc biệt là phòng nhảy TikTok - không gian sáng tạo nội dung mới dành cho giới trẻ.

Ba tầng khối đế dự án là trung tâm thương mại Diamond Sky. Ảnh: VP

Ở khối đế, trung tâm thương mại ba tầng quy tụ các thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí cao cấp. Cư dân và du khách có thể mua sắm, thưởng thức ẩm thực quốc tế hay xem phim mà không cần rời khỏi tòa nhà.

Lợi thế khác là dự án nằm trong lòng khu đô thị Vạn Phúc City, nơi đã hiện hữu nhiều công trình tiện ích như hồ Đại Nhật rộng 16 ha, công viên ven sông dài hơn 3 km, phố đi bộ Kênh Sông Trăng, bến du thuyền Dragon Bay, cùng hệ thống trường học, bệnh viện quốc tế. Nhờ đó, cư dân tiếp cận nhanh các dịch vụ giáo dục, y tế, giải trí trong phạm vi ngắn, giảm bớt thời gian di chuyển.

Hồ bơi vô cực tại Diamond Sky. Ảnh: VP

Theo chủ đầu tư, sự phát triển của những dự án phức hợp như Diamond Sky phản ánh nhu cầu ngày càng cao của cư dân đô thị: tìm kiếm không gian sống gắn liền với tiện ích và cảnh quan, thay vì chỉ là nơi ở đơn thuần. Trong bối cảnh TP HCM thúc đẩy các đô thị vệ tinh và chú trọng quy hoạch không gian công cộng, các tổ hợp tích hợp nhiều chức năng được kỳ vọng tiếp tục mở rộng.

Song Anh