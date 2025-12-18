31 căn shophouse Essensia Broadway đưa kiến trúc Art-Deco

vào thiết kế tạo không gian thương mại kết hợp nghệ thuật

trong dự án hơn 25.000 m2 ngay mặt tiền Nguyễn Hữu Thọ.

Những năm gần đây, khu Nam TP HCM đón sự chuyển dịch cư dân, nhất là gia đình trẻ có gu thẩm mỹ và mức chi tiêu cao. Điều này tạo ra nhu cầu hiện diện cho các thương hiệu cao cấp trong lĩnh vực bán lẻ, F&B và dịch vụ trải nghiệm. Trong bối cảnh đó, Essensia Broadway xuất hiện như mảnh ghép mới với định vị: mô hình Art-Urban - phố thị thương mại và nghệ thuật độc đáo. Đây là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn, được Nhà phát triển Phú Long khởi công cuối tháng 11. Dự án lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway kết hợp phong cách Art-Deco (thiết kế - kiến trúc - trang trí mang tính hình học, sang trọng, hiện đại). Không gian quy tụ ba cấu phần chính: shophouse - không gian kinh doanh chủ đạo; townhouse - không gian an cư hạng sang và clubhouse – nơi định hình trải nghiệm cộng đồng. Trong đó, shophouse giữ vai trò “mở màn”, đặt nền cho nhịp sống thương mại của toàn dự án.

Dấu ấn kiến trúc

mỹ học

Nhiều đô thị trên thế giới ưu tiên phát triển các “tuyến phố nghệ thuật” như một công cụ làm mới bản sắc và thu hút dòng khách. Mô hình Art–Urban kết hợp mỹ thuật thị giác với thương mại xuất hiện tại Miami Design District, Ginza Sony Park hay khu Seongsu-dong (Seoul), giúp gia tăng lưu lượng khách vãng lai và kéo dài thời gian lưu trú. Nhiều đơn vị nghiên cứu bán lẻ quốc tế cũng chỉ ra những khu vực được định danh bằng hình thái thẩm mỹ thường ghi nhận lưu lượng người cao hơn những khu vực không có yếu tố nghệ thuật. Xu hướng này cũng lan rộng tại các thành phố châu Á, nơi nhu cầu trải nghiệm văn hóa, sáng tạo gia tăng mạnh trong nhóm cư dân trẻ và chuyên gia. Các không gian thương mại được thiết kế theo trường phái Art-Deco hoặc Minimal Art, với mặt tiền sáng thoáng và bố cục hình học, trở thành lựa chọn phổ biến của thương hiệu thời trang, lifestyle, F&B và dịch vụ trải nghiệm. Essensia Broadway được phát triển dựa trên xu hướng này. Lãnh đạo Phú Long cho biết phân khu không phát triển theo mô hình tuyến phố thương mại theo truyền thống, mà hướng tới mô hình phố thị nghệ thuật Art–Urban kết hợp thuật thị giác, kiến trúc và cộng đồng. “Mỗi mặt tiền, khoảng sáng, lớp chất liệu đều được lựa chọn có chủ ý, hướng tới hình ảnh một đại lộ thẩm mỹ cao và giàu cảm xúc”, vị đại diện nói.

Phối cảnh mặt tiền với kiến trúc mỹ học của các căn shophouse tại Essensia Broadway.

31 shophouse có diện tích 160-393 m2 được phát triển như một “khung hình trình diễn”, do Ong&Ong đảm nhận. Kiến trúc được thiết kế với nền trắng tinh giản, ánh kim champagne đóng vai trò điểm nhấn, đồng thời sắc xanh olive được bố trí như một nốt trầm thị giác giúp cân bằng tổng thể. Toàn bộ mặt đứng hoàn thiện bằng những mảng hình học tối giản nhưng được tinh lọc để tránh cảm giác nặng nề và giữ vẻ sáng thoáng như một “phông nền sân khấu”. Nhờ đó, ở mỗi shophouse, chủ nhân có thể bố trí bảng hiệu, nghệ thuật trưng bày hay thiết kế ánh sáng riêng. Tỷ lệ mặt tiền rộng, cao thoáng mở ra biên độ không gian lớn cho không gian kinh doanh, studio sáng tạo hay phòng trưng bày cần chiều cao để phô diễn sản phẩm. “Trong không gian ấy, mỗi vật phẩm, từ bộ sưu tập thời trang, tác phẩm nghệ thuật đến trải nghiệm dịch vụ đều được nổi bật nhờ được chiếu rọi bởi ánh sáng tự nhiên len lỏi qua các khoảng mở đã tính toán từ trước”, đại diện đơn vị thiết kế miêu tả.

Không gian tuyến phố thương mại

lấy cảm hứng nghệ thuật.

Sự liền mạch của nhịp tầng và khoảng mở tạo nên hiệu ứng thị giác trên toàn tuyến phố. Các chi tiết hình học, đường kẻ đứng – ngang và những mảng ánh kim được tính toán để tạo nhịp điệu thị giác liên tục dọc theo tuyến phố. Khi ánh sáng tự nhiên thay đổi trong ngày, bề mặt vật liệu phản chiếu khác nhau, giúp mặt tiền của các căn shophouse luôn trong trạng thái “sống”, tăng khả năng gây chú ý với dòng người qua lại. Theo Ong&Ong, một mặt tiền có chuyển động thị giác sẽ kéo dài thời gian quan sát của khách, tăng khả năng tiếp cận thương hiệu. Giới chuyên môn đánh giá mô hình Art–Urban vừa tạo hiệu ứng thị giác cho cộng đồng, vừa nâng cao khả năng kích hoạt kinh doanh, bởi kiến trúc đóng vai trò như “lớp vỏ kể chuyện”, giúp mỗi thương hiệu xuất hiện rõ ràng và nhất quán hơn. Ông Anthony Simon Dowden - Phó tổng giám đốc Phú Long, phân tích rằng điểm khác biệt của các thương hiệu khai thác kinh doanh nằm ở cách xuất hiện. Mỗi căn shophouse lúc này trở thành “sân khấu” để sự xuất hiện đó ấn tượng nhất. “Kiến trúc, ánh sáng và mỹ học Art-Deco của shophouse góp phần làm nổi bật thương hiệu. Đó cũng là tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra ngay từ khi phát triển dự án”, ông Anthony nói.

Phối cảnh không gian nội thất của shophouse.

Tiềm năng thương mại từ vị trí

Một tuyến phố thương mại cần sở hữu một “điểm rọi” để thu hút ánh nhìn của dòng khách. Với Essensia Broadway, điều này đến từ vị trí mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ với lộ giới quy hoạch 60 m. Nếu Đại lộ Nguyễn Văn Linh mở ra cửa ngõ thông thương miền Tây với trung tâm TP HCM, Nguyễn Hữu Thọ là trục giao thông huyết mạch của khu Nam. Tuyến đường này là một phần của tuyến đường trục Bắc - Nam có điểm đầu là Quốc lộ 22 (An Sương) đến Hiệp Phước (Nhà Bè), nhiều năm qua đón lưu lượng giao thông lớn, kết nối Nhà Bè - Phú Mỹ Hưng - khu trung tâm thành phố. Dòng người di chuyển qua đại lộ mỗi ngày là nguồn khách tiềm năng cho các thương hiệu khai thác kinh doanh. Dự án cũng tăng sức bật thương mại từ cộng đồng dân cư sẵn có của quần thể đô thị Celesta và Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences. Với hàng nghìn căn hộ và nhà phố đã và đang bàn giao, khu vực này tập trung nhóm cư dân trung – thượng lưu, có nhu cầu tiêu dùng ổn định trong các lĩnh vực F&B, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và trải nghiệm dịch vụ. Theo Phú Long, lực lượng khách hàng “nội khu” có tần suất sử dụng dịch vụ cao, giúp các mô hình thương mại tại Essensia Broadway đạt hiệu suất tốt ngay từ giai đoạn vận hành ban đầu.

Essensia Broadway nằm trên trục

đại lộ Nguyễn Hữu Thọ.

Trong tương lai, tiềm năng thương mại gia tăng khi các hạ tầng lớn hình thành, góp phần hoàn thiện diện mạo khu. Nổi bật nhất là tuyến Metro số 4 kết nối Bắc - Nam TP HCM với chiều dài 47,32 km. Dự án cách ga Metro chỉ vài trăm mét, đón luồng di chuyển của cư dân đô thị. Khi Metro đi vào vận hành, nhịp dịch chuyển của cư dân đổ về khu vực này sẽ tăng về số lượng, đảm bảo sự đều đặn đồng thời thúc đẩy nhu cầu dừng chân, trải nghiệm. Đại diện Phú Long đánh giá Essensia Broadway nằm ở vị trí đủ gần để trở thành điểm đến tự nhiên của dòng khách Metro, nhưng cũng đủ tách biệt để giữ được tính “nghệ thuật” đặc trưng. “Mỗi lượt tàu, mỗi dòng người đổ về trạm Metro là một lưu lượng khách thật, đều đặn, không phụ thuộc vào mùa cao điểm, không biến động theo thời tiết hay sự kiện, tạo nền tảng thúc đẩy kinh doanh cho thương hiệu”, Đại diện nhà phát triển dự án nói. Cũng theo vị này, trong tổng thể Essensia Broadway, shophouse là “chất liệu mở đầu”. Khi kiến trúc Art–Urban kết hợp với nhịp sống khu Nam cùng động lực Metro 4, mỗi shophouse sẽ có nhiều hơn một “cơ hội kinh doanh”.

Nội dung: Hoài Phương - Thiết kế: Thái Hưng - Bá Sơn.

Nội dung: Hoài Phương

Thiết kế: Thái Hưng - Bá Sơn.