Mô hình nhượng quyền đổi pin xe máy điện từ 210 triệu đồng

V-Green công bố mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện VinFast trên toàn quốc, mức đầu tư từ 210 triệu đồng một tủ, hôm 3/9.

Với mức đầu tư khởi điểm 210 triệu đồng, V-Green kỳ vọng mô hình nhượng quyền này sẽ tạo thu nhập thụ động hàng tháng, kêu gọi đối tác chung tay tạo hạ tầng giao thông xanh cho xe máy điện.

Người dùng trải nghiệm tủ đổi pin xe máy điện VinFast. Ảnh: Tuấn Vũ

Một tủ đổi pin tiêu chuẩn do V-Green cung cấp sẽ gồm một tủ và 11 viên pin cho các dòng xe máy điện đổi pin của VinFast. Theo công bố từ doanh nghiệp này, họ cam kết đảm bảo thu nhập cho nhà đầu tư tối thiểu 15% giá trị đầu tư một năm, tương đương mức 31,5 triệu đồng một tủ trong 1 năm. "Với sự phát triển bùng nổ của xe điện trong tương lai, mức thu nhập thực tế từ các tủ đổi pin dự báo sẽ cao hơn nhiều lần", đại diện V-Green nói.

Cụ thể, chi phí đổi một viên pin một lần là 9.000 đồng. Trong ba năm đầu, đối tác sẽ nhận hỗ trợ thêm 1.250 đồng cho mỗi lượt đổi, trong khi không tốn thêm chi phí nhân lực cho quá trình vận hành, bởi hệ thống này được quản lý tự động. V-Green tính toán, một tủ đổi pin có thể thu hồi vốn sau khoảng 2,5 năm, phù hợp các khu vực đông dân cư, tuyến đường chính, điểm đỗ xe công cộng... Mỗi lần người dùng đổi pin, thời gian chỉ khoảng một phút để có hai viên pin đã đầy.

Một tủ đổi pin xe máy điện trưng bày ở Trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: Tuấn Vũ

Ông Nguyễn Thành Dương, Tổng giám đốc V-Green cho biết, mô hình nhượng quyền tủ đổi pin xe máy điện là bước đi mới của doanh nghiệp, đồng hành đối tác để khẳng định tầm nhìn và cam kết thúc đẩy giao thông xanh tại Việt Nam. "Mô hình trên là phần quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hỗ trợ xe điện VinFast, gồm cả xe máy và ôtô điện", ông nói.

Hiện, V-Green đang vận hành khoảng 150.000 cổng sạc xe điện trên toàn quốc. Mô hình nhượng quyền tủ đổi pin được doanh nghiệp kỳ vọng huy động nguồn lực xã hội hóa từ các đối tác trên toàn quốc. Trước đó, V-Green đặt mục tiêu có 150.000 điểm đổi pin xe máy điện tại Việt Nam trong 3 năm tới, lớn hơn gấp nhiều lần số lượng cây xăng, dầu hiện nay.

Quang Anh