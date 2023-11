'Mô hình nhượng quyền bưu cục nhiều thuận lợi để phát triển'

Thương mại điện tử tăng trưởng kéo theo lượng hàng hóa chuyển phát nhanh ngày càng nhiều, tạo thuận lợi cho mô hình nhượng quyền bưu cục, theo đại diện BEST Express.

Báo cáo nội bộ của BEST cho biết, năm tháng đầu năm, mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư. Hơn 9.000 lượt đăng ký nhận thông tin tư vấn về mô hình này được gửi về hệ thống. Hàng nghìn người sau khi tìm hiểu thông tin về mô hình nhượng quyền bưu cục đã tiến hành chuẩn bị cơ sở hạ tầng gồm mặt bằng kinh doanh, xe tải vận chuyển, cân nhắc khu vực triển khai, địa điểm và tuyến đường khả thi...

Ông Nguyễn Quốc Việt, Quản lý mạng lưới bưu cục nhượng quyền tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long của BEST Express cho biết: "Đầu tư vào bưu cục nhượng quyền thời điểm này sẽ có ngay lượng hàng lớn từ các sàn thương mại điện tử để xử lý, nhờ đó, bưu cục sẽ có doanh thu cố định để trang trải chi phí vận hành ban đầu".

Shipper kiểm tra đơn hàng trước khi giao. Ảnh: BEST Express

Với tốc độ tăng trưởng 20% mỗi năm, Việt Nam được eMarketer xếp vào nhóm 5 quốc gia có tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử hàng đầu thế giới. Theo Bộ Công thương, thương mại điện tử là một trong những lĩnh vực tiên phong của nền kinh tế số, tạo động lực phát triển kinh tế và dẫn dắt chuyển đổi số trong doanh nghiệp.

Tốc độ tăng trưởng của thương mại điện tử kéo theo sự phát triển của lĩnh vực logistics, chuyển phát. Nhờ đó, khi kinh doanh bưu cục, các chủ đầu tư sẽ có lượng khách tiềm năng để tiếp cận giới thiệu dịch vụ và sale kiện. Đồng thời, thương mại điện tử xuyên biên giới cũng là thị trường tiềm năng, bưu cục không chỉ phục vụ các shop trong nước mà còn cung cấp dịch vụ cho các shop trong khu vực.

Theo ông Nguyễn Quốc Việt, chính sách hỗ trợ cho thương mại điện tử và logistics ngày càng được chú ý, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhóm ngành này phát triển. "Đầu tư vào bưu cục nhượng quyền trong thời điểm này hứa hẹn nhiều tài nguyên để phát triển kinh doanh", ông Việt nói.

Bên cạnh đó, đại diện BEST Express cũng cho biết, thị trường Việt Nam có nhiều sức hút với các doanh nghiệp logistics nước ngoài. Họ sẵn sàng đổ kinh phí đầu tư vào hạ tầng công nghệ, hạ tầng vận tải để thu hút đối tác nhượng quyền, do đó các nhà đầu tư trong nước đang có nhiều lựa chọn chất lượng để đồng hành khởi nghiệp.

Đơn hàng được shipper vận chuyển tới tay khách hàng. Ảnh: BEST Express

Tập đoàn BEST Inc. - đơn vị triển khai mô hình nhượng quyền bưu cục BEST Express - đang đổ hàng chục triệu đôla để xây dựng 36 trung tâm phân loại hàng hóa tự động khắp cả nước, nhập khẩu hệ thống băng chuyền và máy quét bưu kiện tự động từ nước ngoài về Việt Nam lắp đặt, thiết kế riêng các ứng dụng dành cho shipper và khách hàng Việt Nam.. Nhiều chiến lược phát triển hạ tầng vận hành được đơn vị triển khai để thu hút đầu tư kinh doanh bưu cục nhượng quyền.

Đến nay đơn vị đã xây dựng được mạng lưới gần 700 bưu cục, hoạt động khắp 63 tỉnh, thành. Tuy nhiên, để làm được như BEST Inc. đơn vị nhượng quyền cần có tiềm lực tài chính hùng hậu bởi hệ thống kho bãi và trung tâm phân loại cần xây dựng với diện tích lớn và trải điều khắp cả nước, đồng thời nền tảng công nghệ phải hiện đại và được cập nhật liên tục bởi các quy trình xử lý hàng hóa và quản lý, phân tích dữ liệu đều được thực hiện trên nền tảng các hệ thống trực tuyến.

Ông Kenny Wang, Phó chủ tịch Tập đoàn BEST Inc. đánh giá thị trường Việt Nam nhiều tiềm năng phát triển ngành dịch vụ logistics. "Tập đoàn luôn xem Việt Nam là thị trường trọng điểm đầu tư. Sắp tới, chúng tôi cùng BEST Express Việt Nam sẽ có những chính sách mới giúp đối tác nhượng quyền phát triển quy mô, chất lượng dịch vụ bưu cục hiệu quả hơn, thu hút thêm nhiều khách hàng địa phương", vị này nói thêm.

Tuệ Anh