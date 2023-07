Mô hình ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank

Hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ sở hữu những tính năng như nộp và rút tiền mặt, phát hành thẻ..., mang lại trải nghiệm thuận tiện cho khách hàng.

Theo đại diện BVBank, sự phát triển của hệ thống ngân hàng giao dịch tự động được coi là mảnh ghép giúp hình ảnh của các nhà băng trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 trở nên hoàn thiện hơn. Người dùng hưởng lợi khi thực hiện các giao dịch dễ dàng, không còn phải đến quầy giao dịch truyền thống.

Ngân hàng Bản Việt. Ảnh: BVB

Hệ thống ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank sử dụng máy CRM (Cash Recycling Machine) có nhiều tính năng ưu việt hơn so với máy ATM thông thường. Bên cạnh nộp và rút tiền mặt, máy còn được triển khai các hạng mục như chuyển tiền, truy vấn số dư, sao kê, đổi mã pin, phát hành thẻ nhanh... Digimi+ đã được triển khai gần 20 điểm giao dịch tự động tại những nơi như TP HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Cần Thơ, An Giang, Nghệ An, Đồng Nai, Bắc Ninh, Gia Lai, Đăk Lăk, Sóc Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Hải Phòng, Cà Mau...

BVBank đồng thời áp dụng tính năng nộp và rút tiền mặt bằng Căn cước công dân cho hệ thống ngân hàng tự động. Theo đó, khách hàng của BVBank hoàn toàn có thể nộp, rút tiền mặt bằng thẻ căn cước, thẻ ATM, thẻ tín dụng hoặc mã QR tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+. Số tiền nộp tối đa lên đến 100 triệu đồng mỗi giao dịch và không hạn chế số lần nộp trong ngày, tài khoản ghi có ngay lập tức khi khách hàng kết thúc giao dịch tại máy. Đối với rút tiền mặt, hạn mức tối đa là 10 triệu đồng mỗi giao dịch và 100 triệu đồng một ngày. Điểm đặc biệt, khi khách hàng dùng Căn cước công dân là có thể nộp tiền cho mình hoặc cho tài khoản khác cùng hệ thống BVBank.

Khách giao dịch tại Digimi+ của BVBank. Ảnh: BVB

Theo đó, các chủ cửa hàng và hộ kinh doanh sẽ là những người tiết kiệm được nhiều thời gian nhất, vì sẽ không cần phải đến từng cơ sở kinh doanh để thu tiền mặt từ nhân viên cuối ngày như trước đây mà có thể điều phối từ xa. Nhân viên trực cửa hàng chỉ cần đem tiền đến Ngân hàng tự động Digimi+ và nộp tiền vào tài khoản của quản lý thông qua vài thao tác đơn giản vào cuối ngày và cả những ngày cuối tuần hay ngày lễ.

Ngoài tính năng nộp và rút tiền mặt bằng thẻ Căn cước, BVBank cũng ra mắt tính năng mở thẻ nhanh ngay tại hệ thống ngân hàng tự động Digimi+. Theo đó, khách hàng chỉ cần đăng nhập ứng dụng ngân hàng số Digimi, thực hiện quét mã QR hiển thị trên ngân hàng tự động Digimi+. Sau khi đăng ký phát hành thẻ thành công, người đăng ký nhận ngay thẻ vật lý chỉ trong vòng một phút tại máy Digimi+. Sau đó, người đăng ký chỉ cần đến quầy ngân hàng tự động Digimi+ của BVBank nhận thẻ và đã có thể thực hiện giao dịch.

An Hy