Mô hình lưu trú 'sáng tạo' tại Wink Hotels

Wink Hotels ứng dụng công nghệ, hình thức lưu trú 24 giờ, thiết kế gắn yếu tố bản địa và tiêu chuẩn công trình xanh để tạo nên mô hình "sáng tạo".

Wink Hotels hoạt động từ năm 2021 tại phường Đa Kao, quận 1, TP HCM với diện mạo nhiều màu sắc. Sau hơn bốn năm hoạt động, thương hiệu này mở rộng thành chuỗi với 6 khách sạn tại TP HCM, Đà Nẵng, Tuy Hòa (Phú Yên cũ), Cần Thơ và Hải Phòng.

Wink Hotels định vị là dòng khách sạn "made in Vietnam", hướng đến nhóm khách trẻ, doanh nhân trong và ngoài nước cùng những du khách quan tâm đến văn hóa, thời trang. Điểm nhấn của mô hình là việc ứng dụng công nghệ trong vận hành nhằm tối ưu trải nghiệm lưu trú, đồng thời, duy trì các cam kết về phát triển bền vững và gắn kết với cộng đồng địa phương.

Một chi nhánh của Wink Hotels. Ảnh: Wink Hotels

Theo ông Michael Piro, CEO Wink Hotels, ý tưởng xây dựng thương hiệu xuất phát từ chính trải nghiệm cá nhân trong quá trình công tác và lưu trú tại nhiều khách sạn trên thế giới. Ông cho rằng việc phải chờ đến giờ nhận phòng cố định, thực hiện nhiều thủ tục và sử dụng những không gian không cần thiết khiến thời gian nghỉ ngơi bị thu hẹp. Từ đó, Wink Hotels được phát triển như một mô hình lưu trú linh hoạt, phù hợp với nhịp sống của du khách hiện đại.

Từ định hướng này, chuỗi khách sạn triển khai nhiều cải tiến trong thiết kế và dịch vụ. Các cơ sở đều được trang bị không gian làm việc chung, phòng họp, kết nối WiFi tốc độ cao, bàn làm việc trong phòng tích hợp cổng sạc USB Type‑C. Mô hình lưu trú 24 giờ cho phép khách nhận và trả phòng theo khung thời gian linh hoạt. Hệ thống tiện ích hoạt động liên tục gồm quầy bar, phòng gym, khu giặt tự động, máy bán hàng và khu mua sắm nhanh. Một số khách sạn còn có hồ bơi và rooftop bar.

Hệ thống tiện ích linh hoạt tại Wink Hotels. Ảnh: Wink Hotels

Bên cạnh yếu tố công năng, Wink Hotels chú trọng đưa các chi tiết văn hóa bản địa vào không gian lưu trú. Thiết kế nội thất do hãng AW2 (Pháp) thực hiện, lấy cảm hứng từ hình ảnh cửa hàng tạp hóa truyền thống của Việt Nam, kết hợp các vật dụng quen thuộc trong đời sống như bàn ghế nhựa, lồng chim, xe hàng rong, được xử lý theo ngôn ngữ thiết kế đương đại.

Theo khảo sát của Booking.com, 67% khách Việt Nam cho biết mục đích chính của chuyến đi là nghỉ ngơi. Do đó, trải nghiệm giấc ngủ được xem là yếu tố trọng tâm tại Wink Hotels. Các phòng nghỉ sử dụng nệm cao cấp từ thương hiệu Catherine Denoual Maison. Dù thuộc phân khúc khách sạn trung cấp, chủ đầu tư Indochina Capital vẫn lựa chọn cùng tiêu chuẩn nệm được sử dụng tại các khách sạn 5 sao do tập đoàn phát triển, nhằm đảm bảo chất lượng nghỉ ngơi cho khách lưu trú.

Winks Hotels sử dụng nệm cao cấp, tương tự các khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Ảnh: Winks Hotels

Ngoài ra, toàn bộ hệ thống Wink Hotels đạt chứng nhận Công trình Xanh hạng Vàng LEED của Mỹ. Tiêu chuẩn này đánh giá nghiêm ngặt các yếu tố về hiệu quả năng lượng, quản lý nước, chất lượng không khí và tác động môi trường trong suốt quá trình vận hành. Theo đơn vị vận hành, đây là một trong những hướng đi nhằm đáp ứng xu hướng du lịch bền vững của du khách hiện nay.

Thiên Minh