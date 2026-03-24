Mô hình lưu trú kết hợp du lịch cộng đồng tại Hà Giang

Ha Giang Aya Lodge tại Sủng Trái phát triển theo mô hình kết hợp văn hóa bản địa trong không gian tiện nghi hiện đại thúc đẩy du lịch cộng đồng.

Ha Giang Aya Lodge do Local Vietnam đầu tư phát triển. Đội ngũ sáng lập dự án gồm bà Phùng Nhung, bà Phùng Dương đến từ Local Vietnam và ông Marnick Schoonderwoerd (đến từ Hà Lan). Họ có nhiều năm gắn bó với ngành du lịch tại miền núi phía Bắc. Trong đó ông Schoonderwoerd có hơn một thập kỷ tại Việt Nam để nghiên cứu, phát triển các tài liệu hướng dẫn du lịch, tập trung vào những vùng đất ít dấu chân du khách tại Hà Giang.

Ha Giang Aya Lodge nằm trên triền đồi xã Sủng Trái. Ảnh: Local Vietnam

Thay vì chọn những điểm đến sầm uất trên cung đường "Hà Giang Loop", dự án chọn cách gắn kết trực tiếp với không gian sống của một bản làng người H'Mông. Tại đây, nhịp sống sinh hoạt và lao động thường nhật của người dân địa phương vẫn diễn ra song song với các hoạt động du lịch.

Đại diện đơn vị sáng lập cho biết, khu lưu trú được quy hoạch nhằm hạn chế tối đa việc phá vỡ cảnh quan chung, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận đời sống văn hóa nguyên bản thay vì một không gian được dàn dựng để tham quan. Gần khu vực dự án, các phiên chợ tuần truyền thống vẫn được duy trì đều đặn, đóng vai trò là điểm giao thương và giao lưu văn hóa của nhiều nhóm dân tộc thiểu số trong vùng.

Khu vực phòng nghỉ cho khách lưu trú. Ảnh: Local Vietnam

"Dù đề cao tính bản sắc, chúng tôi vẫn chú trọng vào việc đảm bảo các tiêu chuẩn lưu trú quốc tế. Công trình do kiến trúc sư Tùng Lê đảm nhiệm, ưu tiên sử dụng các vật liệu tự nhiên và lấy cảm hứng từ nếp nhà truyền thống của người bản địa để giúp khu lưu trú hòa nhập tự nhiên vào cảnh quan núi rừng", bà Phùng Nhung cho biết.

Các phòng nghỉ đều được lắp đặt hệ thống sưởi cho mùa đông, điều hòa cho mùa hè cùng trang thiết bị tiện nghi. Khu vực nhà hàng được thiết kế với ban công mở, cung cấp tầm nhìn bao quát ra dãy núi đá vôi và thung lũng xung quanh.

Điểm đáng chú ý của dự án là sự gắn kết chặt chẽ với sinh kế của người dân địa phương. Ban quản lý cho biết, phần lớn nhân sự làm việc tại đây là người dân đến từ Sủng Trái và các bản lân cận. Lực lượng lao động này được đào tạo nghiệp vụ tại chỗ, gồm cả các khóa học ngoại ngữ, nhằm giúp họ trang bị kỹ năng nghề nghiệp để phát triển lâu dài. Bên cạnh hoạt động vận hành lưu trú, đơn vị quản lý cũng tham gia vào các sáng kiến cộng đồng như tổ chức dạy tiếng Anh tại trường học địa phương và đóng góp vào các dự án cải thiện cơ sở hạ tầng.

Lớp dạy tiếng Anh cho người dân địa phương của Local Vietnam. Ảnh: Local Vietnam

Chia sẻ về định hướng phát triển, đại diện nhóm sáng lập Local Vietnam cho biết mục tiêu của họ không phải là xây dựng một khu nghỉ dưỡng khép kín hay tách biệt. "Mô hình này hướng tới việc tạo ra một không gian lưu trú mà ở đó, hoạt động du lịch mang lại lợi ích kinh tế thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho cộng đồng và góp phần bảo tồn giá trị truyền thống", đại diện nhóm nói rõ.

Những người thực hiện dự án kỳ vọng, trong bối cảnh lượng khách đến Hà Giang không ngừng tăng trưởng, đây sẽ trở thành một ví dụ cho thấy việc phát triển kinh tế có thể song hành cùng trách nhiệm cộng đồng.

Thanh Thư