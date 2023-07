Mô hình kinh doanh tiềm năng tại Flamingo Tân Trào Resort

Với thiết kế đa năng, shophouse tại Flamingo Tân Trào Resort có tiềm năng kinh doanh linh hoạt, đón sóng phát triển của du lịch Tuyên Quang.

Sở hữu gần 600 di tích lịch sử cùng nền văn hóa đa dạng, hình thành từ 22 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn, Tuyên Quang tạo dấu ấn trên bản đồ du lịch văn hóa - lịch sử phía Bắc nói riêng và Việt Nam nói chung.

Thời gian qua, tỉnh ngày càng chứng tỏ quyết tâm thúc đẩy ngành công nghiệp không khói khi tổ chức nhiều sự kiện lớn như Qua những miền di sản Việt Bắc, Lễ hội Thành Tuyên, Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế... Giới chuyên gia nhìn nhận, du lịch Tuyên Quang đang trên đà tăng trưởng, hứa hẹn đón nguồn khách dồi dào, kéo theo nhu cầu lưu trú, thương mại dịch vụ tăng cao.

Phối cảnh Flamingo Tân Trào Resort - dự án được đầu tư công phu trong từng sản phẩm, tiện ích, hoạt động trải nghiệm đi kèm. Ảnh: Flamingo Holdings

Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Flamingo Tân Trào Resort và dòng sản phẩm đa công năng shophouse thu hút sự chú ý với giới đầu tư. Dự án hứa hẹn mang đến Tuyên Quang những trải nghiệm du lịch cao cấp, bổ sung "mảnh ghép" lưu trú, thương mại còn hạn chế, từ đó thúc đẩy kinh tế du lịch, mở ra cơ hội sinh lời cho các nhà đầu tư trường vốn.

Mô hình kinh doanh tiềm năng

Ông Phạm Quang Đức - một nhà đầu tư bất động sản kinh nghiệm kiêm chủ một chuỗi nhà hàng tại Hà Nội đang cân nhắc "xuống tiền" hai căn shophouse tại dự án Flamingo Tân Trào Resort sau thời gian dài tìm kiếm phương án đầu tư.

"Shophouse là dòng sản phẩm tiềm năng, có giá trị khai thác kinh doanh trong hiện tại và tích sản lâu dài. Sau quá trình khảo sát, tôi nhận thấy thị trường các thành phố lớn dần bão hòa, nên ưu tiên chuyển hướng tới những vùng đất mới, ít cạnh tranh, lượng khách hứa hẹn... như Tân Trào, Tuyên Quang", ông Đức chia sẻ.

Theo ông Đức, vùng đất Tân Trào có nhiều chất liệu du lịch văn hóa - lịch sử, là nơi sinh sống lâu đời của các dân tộc miền núi. Cộng với sự đầu tư của tập đoàn lớn như Flamingo Holdings, Tân Trào có nhiều triển vọng thu hút khách du lịch, kéo theo nhu cầu mua sắm, giải trí, sử dụng dịch vụ tăng lên. Đây là nền tảng để khai thác kinh doanh hiệu quả, đặc biệt là ngành F&B.

Bên cạnh đó, dựa trên nền văn hóa đa dạng, chủ sở hữu shophouse còn có thể mở những shop thời trang, dịch vụ thuê trang phục, siêu thị mini, cửa hàng lưu niệm và kinh doanh đặc sản địa phương...

Phối cảnh các căn shophouse tại Flamingo Tân Trào Resort sở hữu hai mặt tiền, thuận lợi đón khách từ hai phía. Ảnh: Flamingo Holdings

Không chỉ phù hợp cho mục đích buôn bán, thương mại, shophouse Flamingo Tân Trào Resort còn mở ra tiềm năng kinh doanh hoạt động lưu trú.

Trong quá trình thiết kế sản phẩm, Tập đoàn Flamingo Holdings đã bố trí cho căn shophouse một sảnh riêng biệt và lối đi riêng lên tầng 2-3 không gian để chủ nhà nghỉ ngơi hoặc cho thuê. "Thiết kế này là một điểm cộng, thể hiện sự chỉn chu của chủ đầu tư và tối ưu trọn vẹn công năng của sản phẩm. Mặt bằng tầng 1 tôi dự định buôn bán, tầng 2-3 dùng để cho khách thuê theo hình thức homestay, tối ưu lợi nhuận", ông Phạm Quang Đức nhận xét.

Loạt chính sách ưu đãi

Bên cạnh thiết kế tối ưu, không diện tích thừa, tiềm năng khai thác kinh doanh linh hoạt, shophouse tại Flamingo Tân Trào Resort còn ghi điểm với nhà đầu tư bằng nhiều chính sách ưu đãi.

Nổi bật là chính sách chiết khấu lên đến 10% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất lên đến 70% giá trị căn hộ trong vòng 12 tháng, giúp các chủ sở hữu nhẹ gánh tài chính, thuận lợi thu xếp dòng tiền đầu tư.

Phối cảnh những căn shophouse tấp nập người qua lại tại Flamingo Tân Trào Resort. Ảnh: Flamingo Holdings

Khi đi vào kinh doanh, chủ sở hữu có thể nhận gói quà tặng tới 400 triệu đồng để hỗ trợ quá trình khai thác, vận hành shophouse.

Tập đoàn Flamingo Holdings phát triển riêng ứng dụng di động On The Go nhằm kết nối chủ nhà - khách thuê và hỗ trợ quản lý không gian lưu trú hiệu quả. Chủ đầu tư trợ giá 50% doanh thu phòng cơ bản một đêm theo chương trình kinh doanh điểm đến, trong thời gian đầu sử dụng ứng dụng.

"Lựa chọn đầu tư shophouse tại Flamingo Tân Trào Resort, khách sẽ sở hữu 4 thẻ All in Passport Diamond II và 5 đêm nghỉ tại villa hai phòng ngủ, tận hưởng những dịch vụ, tiện ích nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, vui chơi giải trí trên toàn hệ thống Flamingo Holdings", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Hoài Phong