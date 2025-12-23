Mô hình kinh doanh mới của Aeon Mall có gì?

Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê lần đầu tiên triển khai theo mô hình trung tâm thương mại trong khối đế thương mại dịch vụ của khu phức hợp cao tầng, đánh dấu bước đi mới tại Việt Nam.

Đến nay, Aeon Mall đang vận hành 7 trung tâm thương mại tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM, Hải Phòng, Bình Dương (nay sáp nhập với TP HCM), Huế. Đồng thời, loạt trung tâm mới cũng đang được xây dựng tại Quảng Ninh và Thanh Hóa. Các dự án này đều được đầu tư và phát triển độc lập, sở hữu quỹ đất riêng, quy mô hàng chục nghìn m2, khác biệt với Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê - trung tâm trong khối đế thương mại dịch vụ của khu phức hợp cao tầng.

Mở đường cho giai đoạn tăng tốc

Với Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê, doanh nghiệp chọn hướng đi khác biệt: hợp tác cùng chủ đầu tư trong nước theo hình thức thuê tổng, hình thành một trung tâm thương mại ngay trong khối đế của tổ hợp cao tầng đa chức năng. Mô hình này giúp tối ưu sử dụng quỹ đất, rút ngắn thời gian triển khai và mở rộng tệp khách hàng từ cư dân, du khách đến cộng đồng xung quanh.

Theo đại diện AeonMall Việt Nam, việc lựa chọn Đà Nẵng làm địa điểm đầu tiên cho mô hình mới không phải ngẫu nhiên. Thành phố này giữ vai trò trung tâm kinh tế - du lịch của miền Trung, sở hữu hạ tầng đồng bộ và nguồn nhu cầu tiêu dùng ổn định. Trung tâm thương mại Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê nằm tại vị trí chiến lược, chỉ cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển bằng ôtô, hứa hẹn trở thành điểm đến thuận tiện cho cả người dân địa phương và khách du lịch.

Các trung tâm thương mại đang vận hành chủ yếu được xây dựng với quy mô lớn, trong ảnh là Aeon Mall tại Tân Phú. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Đây cũng là lần hợp tác thứ hai giữa AeonMall Việt Nam và Tập đoàn TTC, sau Aeon Mall Tân Phú Celadon - trung tâm thương mại đầu tiên của tập đoàn tại Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác này được đánh giá là bước tiếp nối trong chiến lược đồng hành phát triển đô thị hiện đại của đơn vị.

Phối cảnh Aeon Mall Đà Nẵng Thanh Khê - điểm đến có vị trí thuận tiện cho cả người dân địa phương và khách du lịch. Ảnh: AeonMall Việt Nam

"Thay vì chỉ đầu tư trực tiếp các dự án quy mô lớn, chúng tôi muốn mở rộng cơ hội hợp tác cùng các nhà phát triển nội địa, để đẩy nhanh tốc độ mở rộng trung tâm thương mại tại các đô thị trên toàn quốc", đại diện AeonMall Việt Nam nêu. Cũng theo đơn vị, trong bối cảnh quỹ đất tại các đô thị lớn ngày càng hạn chế, mô hình trung tâm thương mại trong khối đế khu phức hợp được kỳ vọng giúp doanh nghiệp đến từ Nhật Bản tiếp cận nhanh hơn với thị trường tiềm năng.

Mô hình cộng sinh trong đô thị hiện đại

TS. Trần Xuân Lượng, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam nhận định, việc tích hợp trung tâm thương mại vào các tổ hợp đa chức năng là xu hướng tất yếu. "Mô hình này giúp tối ưu diện tích, tiết kiệm chi phí, đồng thời rút ngắn thời gian phát triển và gia tăng khả năng khai thác tệp khách hàng sẵn có", TS. Xuân Lượng đánh giá.

Cũng theo chuyên gia, xu hướng kết hợp thương mại - dịch vụ - lưu trú - văn phòng hiện trở thành chuẩn mực của đô thị hiện đại, tạo ra giá trị cộng sinh rõ nét giữa các bên: chủ đầu tư, nhà vận hành và cộng đồng cư dân.

Thực tế, các khu đô thị có chuỗi tiện ích tích hợp ngày càng được gia đình trẻ ưu tiên lựa chọn nhờ những giá trị thực tế mà mô hình này mang lại. Trước hết, cư dân được sống trong môi trường tiện nghi, khi mọi nhu cầu từ mua sắm, ẩm thực, giải trí đến vui chơi trẻ em đều nằm trong bán kính vài phút di chuyển, giúp nâng cao chất lượng sinh hoạt của cả gia đình.

Các trung tâm thương mại Aeon Mall thu hút nhiều gia đình. Ảnh: AeonMall Việt Nam

Bên cạnh đó, việc gắn kết với các trung tâm thương mại hiện đại tạo nên không gian sống văn minh, chỉn chu về hạ tầng, đồng thời góp phần làm mới diện mạo đô thị, cải thiện tổng thể môi trường sống. Đáng chú ý, sự vận hành của trung tâm thương mại còn thu hút lượng lớn khách vãng lai, tạo đà hình thành các hoạt động kinh doanh phụ trợ và mở ra cơ hội tăng thu bền vững cho cư dân địa phương.

Trong bối cảnh các đô thị Việt Nam hướng tới quy hoạch xanh, thông minh và đa chức năng, mô hình trung tâm thương mại trong khối đế được các chuyên gia đánh giá sẽ còn nhiều dư địa phát triển. Với thương hiệu quốc tế, kinh nghiệm vận hành và hiểu biết thị trường, Aeon Mall được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mô hình không gian thương mại gắn liền với không gian đô thị hiện đại tại Việt Nam.

Minh Khuê