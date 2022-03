Mô hình kho tự quản giúp người Việt có thêm không gian sống

Ông Aric Austin, CEO của MyStorage hy vọng người dân Việt Nam có thể giải phóng không gian sống nhờ mô hình kho lưu trữ tự quản.

Từ cuối năm 2021, sau khi cả nước trải qua gần nửa năm giãn cách bởi đợt dịch lần thứ tư, nhiều người dân TP HCM nhận thấy tầm quan trọng của việc sắp xếp lại không gian nhà ở, văn phòng, nhằm mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống và công việc. Song mong muốn mở rộng không gian để "làm mới tinh thần" đã gặp không ít khó khăn bởi diện tích căn hộ hạn hẹp.

Anh Sinh, 26 tuổi, nhân viên thiết kế đồ hoạ đang thuê một phòng studio diện tích 45m2 tại quận 3 cho hay, trước dịch, với anh nhà chỉ là nơi để ngủ, đa phần thời gian còn lại ở công ty hoặc đi du lịch. Covid-19 đã buộc anh linh hoạt, biến nhà ở thành không gian đa năng để vừa ăn ngủ, làm việc, lại phải có "góc sáng tạo". Những vật dụng thuộc đam mê của anh như bộ sưu tập đồ cổ, truyện tranh... là những đồ dùng chiếm chỗ nhiều nhất, lại ít được sử dụng nhất.

Một căn hộ chung cư tiện nghi, ở khu vực trung tâm TP HCM, nhưng vẫn chưa giải đáp bài toán về "Không gian mở" cho người trẻ hoặc các gia đình nhỏ.

Chị Hoa, 34 tuổi và gia đình bốn thành viên của chị sống tại một chung cư cao cấp hơn 100m2 quận 2. Dù căn hộ ba phòng ngủ, nhu cầu mua sắm cao của cả nhà cũng làm chị khá đau đầu, khi mỗi năm lại phải thanh lọc, thanh lý đồ dùng. Tuy rất muốn mở rộng không gian, tạo thêm nhiều khoảng trống tích cực trong ngôi nhà, song chị cũng không muốn bỏ đi những đồ vật kỷ niệm của gia đình.

Nắm bắt tâm lý bỏ đi thì không nỡ, mà giữ lại thì không nên, các nhà đầu tư bất động sản đang tập trung đưa mô hình kho lưu trữ phổ khắp Việt Nam.

Kho lưu trữ là một phần tất yếu của rất nhiều khu đô thị lớn trên thế giới như New York, Berlin, Paris, London, Đài Bắc, Singapore... song còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Tỷ lệ đô thị hoá tăng cao kết hợp với lối sống và suy nghĩ phóng khoáng sau Covid-19, đã thúc đẩy nhận thức về vai trò quan trọng của kho tự quản cho gia đình. Trong đó, MyStorage là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ lưu kho tiên phong tại TP HCM.

Với ba cơ sở tại thời điểm hiện tại và dự kiến mở rộng thêm hai cơ sở quanh thành phố trong năm 2022, MyStorage đặt nhiều tâm huyết vào việc nâng cao sức khoẻ tinh thần của người dân đô thị, giải phóng không gian sống nhờ cung cấp mô hình kho lưu trữ tự quản.

"Tôi hy vọng người Việt ngày càng nhận ra tầm quan trọng của một không gian sống chất lượng. Nó không chỉ giúp căn nhà của bạn trông rộng ra về mặt thẩm mỹ lẫn kích thước, mà còn củng cố đáng kể tâm trạng của bạn khi ở nhà", ông Aric Austin, CEO của MyStorage bày tỏ mong muốn du nhập lối sống tân tiến từ phương Tây về Việt Nam.

Ông Aric Austin, CEO (áo trắng).

Aric Austin là người Mỹ. Ông dành cả cuộc đời mình trải nghiệm cuộc sống ở nhiều thành phố lớn tại Mỹ và châu Âu như New York, Berlin, Amsterdam... trước khi nhìn thấy cơ hội phát triển của Việt Nam và quyết định chuyển tới đây sinh sống, lập nghiệp. Ông đã có nhiều kinh nghiệm và thành tựu xây dựng các mô hình kinh doanh từ startup cho đến tập đoàn có giá trị hàng triệu đô la, như Fantastic Zero hay Media Group One.

Dù vậy, startup vẫn là niềm đam mê của vị doanh nhân người Mỹ này. MyStorage là công ty thứ ba mà Aric cho biết đặt toàn bộ niềm tin và tâm huyết. Trải qua hai năm kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, MyStorage vẫn đạt doanh thu tăng trưởng vượt bậc mỗi năm. Sau khi xuất hiện và gây ấn tượng trên Shark Tank, mô hình này cũng thu hút đầu tư từ những nhà đầu tư nước ngoài, khi họ nhận thấy giá trị tiềm năng trong giải pháp kho lưu trữ tại các thành phố lớn của Việt Nam.

Nhân viên MyStorage vận chuyển hàng vào kho tự quản.

Sắp tới, MyStorage sẽ mở rộng thêm cơ sở quanh TP HCM và Đồng Nai, cũng như thử nghiệm các mô hình mới như kho trưng bày tại trung tâm thương mại. Trong vài năm tới, mô hình này đặt mục tiêu phủ xanh các khu đô thị trọng yếu khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng... và từng bước biến kho lưu trữ trở thành công cụ hỗ trợ không thể thiếu trong cuộc sống của người trẻ hiện đại.

Thanh Nga (Ảnh: MyStorage)