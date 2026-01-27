Mô hình kết hợp thương mại và lưu trú tại townshop CaraWorld

Townshop tại Sông Town (CaraWorld) được thiết kế theo mô hình kết hợp kinh doanh và lưu trú, hướng đến nhà đầu tư sở hữu nguồn vốn lớn, tìm kiếm dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Trong tổng thể khu đô thị CaraWorld, phân khu Sông Town phát triển sản phẩm theo định hướng đa công năng. Mỗi căn được quy hoạch để khai thác thương mại ở tầng trệt và bố trí không gian lưu trú tại các tầng trên. Cấu trúc này cho phép hình thành danh mục tài sản có quy mô phòng tương đương một cơ sở lưu trú nhỏ khi nhà đầu tư sở hữu nhiều căn liền kề.

Với ngân sách khoảng 100 tỷ đồng, nhà đầu tư có thể sở hữu khoảng 10 căn townshop, tương đương gần 30 phòng. Quy mô này đủ để tổ chức vận hành theo mô hình "mini resort" trong lòng đô thị biển, thay vì quản lý phân tán từng tài sản riêng lẻ. Hình thức khai thác tập trung góp phần đồng bộ chất lượng dịch vụ, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu suất vận hành.

Với 100 tỷ đồng, nhà đầu tư sở hữu danh mục tài sản lên đến 30 phòng tại Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Thiết kế tại Sông Town phân tách rõ khu vực kinh doanh và lưu trú. Tầng trệt tiếp giáp đại lộ Hồng Ngọc, phù hợp triển khai các mô hình F&B, cà phê, lounge, showroom hoặc dịch vụ trải nghiệm. Đây là trục giao thông trung tâm, kết nối nhiều tiện ích trong khu vực, góp phần duy trì lưu lượng khách di chuyển trong ngày.

Không gian phía trên được bố trí theo tiêu chuẩn lưu trú, có thể vận hành linh hoạt dưới dạng boutique hotel hoặc căn hộ ngắn hạn. Lợi thế cảnh quan sông phía sau giúp nâng cao trải nghiệm nghỉ dưỡng, qua đó hỗ trợ khả năng cho thuê. Việc kết hợp hai chức năng trên cùng một tài sản tạo điều kiện gia tăng nguồn thu trên một quỹ diện tích.

Không gian sống, nghỉ dưỡng tại các tầng cao của townshop Sông Town. Ảnh: KN Cam Ranh

Ngoài yếu tố khai thác, sản phẩm có pháp lý sở hữu lâu dài. Giá trị tài sản được kỳ vọng hưởng lợi theo tiến trình hoàn thiện hạ tầng khu vực như sân bay Cam Ranh, cảng biển quốc tế và hệ tiện ích nội khu của CaraWorld.

Theo chủ đầu tư, hiệu quả kinh doanh của townshop Sông Town gắn với vị trí trên đại lộ Hồng Ngọc - trục trung tâm kết nối các điểm đến như sân golf KN Golf Links, resort Wyndham Grand KN Cam Ranh, tổ hợp siêu thị, nhà hàng, cà phê CaraMart, công viên biển CaraBeach... Tuyến này cũng đón dòng khách từ sân bay, bến du thuyền và các khu nghỉ dưỡng lân cận, góp phần duy trì khả năng tiếp cận khách hàng ngay từ giai đoạn đầu vận hành.

Townshop Sông Town được kỳ vọng đón dòng khách lớn quanh năm. Ảnh: KN Cam Ranh

Bên cạnh lợi thế vị trí, cơ chế dòng tiền tại Sông Town được xây dựng theo hướng tạo thu nhập sớm. Chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ khai thác trong thời gian đầu, gồm cam kết vận hành với mức lợi nhuận 5% mỗi năm trong hai năm đầu. Khoản chi trả được bảo lãnh thông qua ngân hàng hoặc cơ chế tài khoản đảm bảo.

Dự án đồng thời đưa ra các chương trình hỗ trợ tài chính như lãi suất 0% trong 24 tháng, ân hạn nợ gốc đến 60 tháng, chiết khấu tới 19,5% khi thanh toán sớm, tặng gói nội thất và miễn phí quản lý vận hành 3-5 năm. Những chính sách này góp phần giảm áp lực vốn ban đầu và ổn định nguồn thu trong giai đoạn đầu hình thành công suất khai thác.

Với vị trí trên trục thương mại trung tâm, cấu trúc phù hợp cho cả kinh doanh lẫn lưu trú, cùng cơ chế hỗ trợ vận hành, dòng townshop Sông Town hướng đến nhóm nhà đầu tư theo chiến lược tích sản dài hạn, đồng thời tìm kiếm nguồn thu định kỳ từ hoạt động khai thác.

Song Anh