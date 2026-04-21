Mô hình giúp Masan Consumer thu hơn 8.400 tỷ trong quý I/2026

Masan Consumer ghi nhận doanh thu khoảng 8.473 tỷ đồng trong quý I/2026, duy trì tăng trưởng hai chữ số nhờ danh mục sản phẩm ổn định và hệ thống phân phối mở rộng.

Thông tin nêu tại báo cáo tài chính quý I/2026 do doanh nghiệp vừa công bố. Doanh doanh thu thuần lũy kế ba tháng đầu năm 2026 của Masan Consumer tăng 13,1% so với cùng kỳ, mức tăng nằm trong vùng mục tiêu cả năm (11-15%), cho thấy doanh nghiệp đang bám sát tiến độ kế hoạch ngay từ quý đầu tiên.

Tăng trưởng được dẫn dắt bởi nhiều ngành hàng chủ lực, trong đó nhóm gia vị tăng 17,1%, thực phẩm tiện lợi tăng 14% và hóa mỹ phẩm (HPC) tăng 34,2%. Danh mục sản phẩm của MCH đang vận hành đồng đều, giúp giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào ngành hàng đơn lẻ. Trong đó, nước mắm tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của ngành gia vị, đóng góp khoảng 80% mức tăng trưởng của toàn ngành hàng trong quý I. Phân khúc cao cấp của thực phẩm tiện lợi ghi nhận mức tăng trưởng 18%.

Khách hàng tham khảo sản phẩm nước mắm Nam ngư. Ảnh: Masan

Theo đơn vị, trong bối cảnh ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) vẫn duy trì mức tăng trưởng khiêm tốn, kết quả này thể hiện sự phục hồi của nhu cầu tiêu dùng, cũng như tính hiệu quả trong mô hình vận hành mới.

Một trong những yếu tố hỗ trợ tăng trưởng là hệ thống phân phối trực tiếp Retail Supreme. Mô hình này tiếp tục mở rộng về quy mô và cải thiện về hiệu quả. Đến cuối tháng 3, hệ thống đạt khoảng 430.000 điểm bán. Số điểm bán có đầy đủ danh mục sản phẩm đạt khoảng 33.000. Số lượng sản phẩm trên mỗi đơn hàng tăng lên khoảng 5,4 SKU. Những thay đổi này cho thấy doanh nghiệp vừa mở rộng độ phủ, còn nâng giá trị trên từng điểm bán.

Theo kế hoạch, Retail Supreme dự kiến đóng góp 30-40% tăng trưởng doanh thu của MCH trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa với việc tăng trưởng trong tương lai sẽ đến từ cả mở rộng quy mô và tối ưu hóa hệ thống phân phối hiện hữu.

Khách hàng chọn sản phẩm Omachi. Ảnh: Masan

Bên cạnh đó, danh mục sản phẩm mới tiếp tục hỗ trợ bởi hệ thống phân phối này, đặc biệt là các sản phẩm hóa mỹ phẩm và đồ uống đang được mở rộng vào kênh GT (Bán lẻ truyền thống) sau giai đoạn thử nghiệm thành công. Việc mở rộng kênh on premises (Kênh tiêu dùng tại chỗ) từ tháng 3 cũng tạo nền tảng để ngành hàng đồ uống đóng chai phục hồi tăng trưởng trong các quý tới.

Trong cấu trúc của Tập đoàn Masan, Masan Consumer giữ vai trò tạo dòng tiền và lợi nhuận chính. Đặc điểm của ngành hàng tiêu dùng thiết yếu giúp duy trì nhu cầu ổn định và biên lợi nhuận. Việc tăng trưởng trở lại từ quý đầu năm góp phần củng cố kết quả chung của tập đoàn.

Ở góc độ tập đoàn, khi mảng tiêu dùng tăng trưởng ổn định và bán lẻ (WinCommerce) tiếp tục mở rộng hiệu quả, hệ sinh thái tiêu dùng - bán lẻ - công nghệ của Masan bắt đầu vận hành đồng pha. Điều kiện là phần quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận hợp nhất và mở ra khả năng định giá lại trong trung, dài hạn.

Hoàng Đan