Mô hình giáo dục rút gọn giúp người trẻ sớm gia nhập thị trường

Aptech triển khai chương trình đào tạo lập trình viên quốc tế chỉ hai năm, tập trung kỹ năng thực tiễn, giúp học viên rút ngắn thời gian học và sớm đi làm.

Aptech triển khai mô hình đào tạo rút gọn trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mang đến lựa chọn cho học sinh, sinh viên và người trẻ quan tâm đến nghề nghiệp lập trình. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu, ngành công nghệ thông tin phát triển nhanh, nhu cầu nhân lực tăng, nhiều bạn trẻ tìm đến các chương trình đào tạo chuyên sâu, linh hoạt để rút ngắn thời gian học và sớm tham gia thị trường lao động.

Theo đó, chương trình đào tạo ngắn hạn, chú trọng thực hành và liên kết doanh nghiệp có thể đáp ứng nhu cầu này. Thay vì tập trung nhiều vào lý thuyết hàn lâm, các chương trình này xây dựng nội dung gắn liền với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động, giúp người học tiết kiệm thời gian, chi phí và sớm có việc làm.

Học sinh, sinh viên tham gia hội thảo về công nghệ AI. Ảnh: Aptech

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhiều học sinh phổ thông đã bắt đầu học lập trình từ sớm, thậm chí từ lớp 10. Việc tiếp cận chương trình đào tạo rút gọn giúp các em có cơ hội trở thành lập trình viên trước tuổi 20, tham gia môi trường làm việc chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp.

Chương trình học của Aptech được thiết kế với thời lượng hai năm. Nội dung đào tạo bao gồm phát triển phần mềm, thiết kế web, lập trình ứng dụng di động, quản lý dự án công nghệ thông tin, cùng các mảng công nghệ mới như AI, Blockchain, Cloud Computing. Học viên thường xuyên được thực hành dự án, làm việc nhóm và được hướng dẫn trực tiếp bởi giảng viên có kinh nghiệm.

Các bạn trẻ theo học lập trình viên quốc tế tại Aptech. Ảnh: Aptech

Bên cạnh đó, Aptech cho phép học sinh trung học tham gia học tập. Phương pháp đào tạo kết hợp lý thuyết với thực hành giúp các em tiếp cận sớm, từ đó, phát triển kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm cần thiết. Bằng cấp quốc tế của Aptech được công nhận tại nhiều nước như Anh, Australia, Mỹ, Canada... mở ra cơ hội học tập và làm việc tại các thị trường công nghệ lớn.

Aptech còn cung cấp lựa chọn liên thông lên các đại học quốc tế, phù hợp với những học viên muốn tiếp tục phát triển con đường học thuật. Sự kết hợp này giúp học viên vừa có kỹ năng thực tiễn, vừa có cơ hội sở hữu bằng cấp cao, phù hợp với nhiều định hướng nghề nghiệp.

Bên cạnh chương trình học, Aptech xây dựng mạng lưới liên kết với doanh nghiệp. Học viên có cơ hội tham gia các kỳ thực tập, chương trình tuyển dụng, và được hỗ trợ tìm việc làm. Theo thống kê từ đơn vị này, khoảng 95% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp. Đây là một trong những yếu tố giúp mô hình đào tạo rút gọn nhận được sự quan tâm của nhiều phụ huynh và học sinh.

Sinh viên Aptech nghe chia sẻ từ lãnh đạo doanh nghiệp. Ảnh: Aptech

Các lớp học tại Aptech có nhiều hình thức, từ học trực tuyến đến thực hành trong phòng lab. Học viên còn có cố vấn cá nhân và cộng đồng hỗ trợ, tạo nên môi trường học tập năng động. Ngoài giờ học chính, học viên được tham gia workshop, sự kiện công nghệ, cuộc thi lập trình để rèn luyện kỹ năng và mở rộng mối quan hệ trong ngành.

Aptech, thành lập từ năm 1986 tại Ấn Độ và có mặt tại Việt Nam từ năm 1999, là một tập đoàn giáo dục toàn cầu chuyên về đào tạo lập trình viên quốc tế. Đến nay, Aptech đã đào tạo hơn 6,8 triệu học viên trên hơn 40 quốc gia. Riêng tại Việt Nam, con số này đã vượt 100.000 học viên, nhiều người hiện đang đảm nhiệm vị trí tại các doanh nghiệp công nghệ lớn trong và ngoài nước.

Nhật Lệ