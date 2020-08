Mô hình giải trí thượng lưu sắp ra mắt tại Vũng Tàu

Du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng beach club - câu lạc bộ bãi biển là mô hình nghỉ dưỡng được nhiều khách du lịch yêu thích. Sự xuất hiện của các beach club dọc bờ biển Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng... đã làm tăng sức hấp dẫn của những điểm du lịch nơi đây, góp phần giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn, chi tiêu mạnh tay hơn cho các trải nghiệm nghỉ dưỡng đặc sắc, mới lạ.

Tại Vũng Tàu, vài năm trở lại đây, mô hình beach club đã manh nha xuất hiện nhưng chủ yếu tập trung ở ven biển trung tâm TP Vũng Tàu. Trong khi đó, tại điểm du lịch mới nổi Phước Hải, sự thiếu vắng những điểm lưu trú chất lượng cùng với sự nghèo nàn của các loại hình du lịch mới lạ, đặc sắc như du thuyền, các trò chơi cảm giác mạnh hay những loại hình thể thao trên biển, các khu vui chơi giải trí cao cấp, các khu mua sắm tập trung hoạt động xuyên đêm... khiến tiềm năng du lịch nơi đây chưa được đánh thức.

The Apus thổi luồng gió mới, thay đổi diện mạo du lịch Phước Hải.

Sự xuất hiện của The Apus được kỳ vọng sẽ thúc đẩy du lịch Phước Hải khởi sắc. Dự án không chỉ được đầu tư xứng tầm với các tiện nghi nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao mà còn được tích hợp những công nghệ tiên tiến nhất trong xây dựng, quản lý và vận hành.

Đơn vị phát triển dự án - Công ty Cổ phần Phạm Phúc Gia - PPG Holdings không chỉ có thâm niên hơn 20 năm trong lĩnh vực bất động sản mà còn sở hữu hệ sinh thái đa ngành nghề gồm: smart home, năng lượng tái tạo, hệ thống đỗ xe thông minh, đèn trang trí. Doanh nghiệp này còn là nhà phân phối độc quyền du thuyền, ca nô, jeski, các phụ kiện của 28 môn thể thao dưới nước cho Tập đoàn BRP. Ông Phạm Công Tuyến - Chủ tịch HĐQT PPG Holdings vẫn luôn khao khát tạo nên một dự án nghỉ dưỡng có thể tích hợp được đầy đủ các công nghệ tiên tiến nhất vốn là thế mạnh mà PPG Holdings đang sở hữu.

The Apus vốn đã có mặt tại Phước Hải từ lâu, là khu tổ hợp khách sạn và biệt thự nghỉ dưỡng với tên gọi The Long Hai Resort. Khi tiếp nhận The Long Hai Resort từ người chủ cũ, PPG Holdings đã thổi vào đây một luồng sinh khí mới, một diện mạo mới.

Phối cảnh dự án The Long Hai Resort trước đây.

"Ở đây hoàn toàn không phải câu chuyện bình mới, rượu cũ. Chúng tôi không chỉ đổi tên cho dự án mà còn cơ cấu lại toàn bộ các sản phẩm theo định vị và thiết kế mới hoàn toàn", ông Tuyến chia sẻ.

Đổi tên dự án thành The Apus, ông Tuyến lý giải, khi ông tiếp quản khu du lịch này thì Long Hải và Phước Hải đã tách ra thành 2 địa danh riêng biệt, nếu để tên cũ sẽ gây nhầm lẫn dự án này nằm trên địa phận Long Hải. Không chỉ vậy, với ý nghĩa là loài chim thiên yến, ông Tuyến còn mong muốn đem đến cho khu nghỉ dưỡng này một diện mạo mới, có thể sải cánh vươn lên một tầm cao mới.

Diện mạo mới của The Apus.

Đó là lý do mô hình beach club được lựa chọn cho The Apus. Với sự tích hợp của 68 tiện ích nghỉ dưỡng đỉnh cao như du thuyền, cano, jeski, các trò chơi cảm giác mạnh, các môn thể thao đặc thù trên biển... The Apus thích hợp cho các kỳ nghỉ dưỡng gia đình, những buổi tiệc tùng vui vẻ bên bạn bè hay là chốn riêng tư gặp gỡ đối tác, tổ chức các sự kiện giải trí tầm cỡ...

Tâm Anh