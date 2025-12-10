Mô hình du lịch sông nước ven TP HCM

Khu du lịch sinh thái ven sông Bình Mỹ triển khai mô hình trải nghiệm văn hóa - sinh thái kết hợp dịch vụ đường sông, phục vụ cả khách nội địa lẫn khách quốc tế.

Nằm ngay cửa ngõ Tây Bắc của TP HCM, Bình Mỹ sở hữu quỹ đất rộng cùng hệ thống sông rạch chằng chịt, tạo tiền đề lý tưởng cho du lịch sinh thái với đa dạng loại hình du lịch, từ văn hóa tâm linh, làng nghề đến trải nghiệm nông nghiệp và cảnh quan sông nước.

Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ nằm ven sông Sài Gòn. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch TP HCM

Hiện nay, du khách có thể dễ dàng đến Bình Mỹ bằng tuyến đường thủy xuất phát từ Bến Tân Cảng. Đây cũng là thế mạnh của địa phương khi nằm ngay vùng ven, dễ dàng kết nối với trung tâm thành phố qua hệ thống bến thuyền. Việc di chuyển bằng cano cao tốc không chỉ rút ngắn thời gian mà còn mang lại trải nghiệm ngắm cảnh sông Sài Gòn - một sản phẩm du lịch đang được TP HCM đẩy mạnh khai thác.

Điểm nhấn trong chuỗi sản phẩm du lịch tại đây là sự kết hợp giữa văn hóa, nông nghiệp và giải trí. Ngay khi cập bến Wetro Line - Moon River, du khách được chào đón bằng màn biểu diễn võ đạo "Hào khí sông Giang" hào hùng.

Tiếp đến là trải nghiệm tại không gian làng gốm của ông Hai Tú - mô hình kết hợp trưng bày - trải nghiệm - dịch vụ cà phê. Đây cũng là một trong những nỗ lực khôi phục các giá trị thủ công truyền thống tại vùng ven đô.

Tại Bình Mỹ, du khách có thể tham quan, tìm hiểu sản xuất nông nghiệp tại trang trại bò sữa và vườn rau. Những người dân địa phương biến sản phẩm nông nghiệp thành trải nghiệm văn hóa và dịch vụ. Du khách sẽ tìm hiểu thêm về quy trình chăn nuôi, cho bò ăn, vắt sữa và thưởng thức sữa tươi cũng như được thử tát ao bắt cá, hái trái và ăn uống ngay tại vườn. Mô hình này được đánh giá phù hợp với xu hướng phát triển du lịch trải nghiệm - giáo dục, đồng thời tạo cơ hội gia tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Buổi trưa, du khách dùng bữa tại không gian chợ quê nằm trong cụm vườn trái cây Bình Mỹ, nơi quy tụ nhiều hộ dân trồng cây ăn trái kết hợp dịch vụ du lịch. Việc di chuyển giữa các vườn bằng xe đạp hoặc xe máy để cảm nhận nhịp sống thôn dã yên bình.

Du khách được trải nghiệm sản phẩm du lịch sinh thái ven sông. Ảnh: Trung tâm xúc tiến du lịch TP HCM

Địa bàn xã nằm gần trung tâm thành phố, quỹ đất rộng, nhiều đoạn ven sông và nền nông nghiệp truyền thống phát triển, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành các sản phẩm du lịch sinh thái ven sông, du lịch nông nghiệp và mô hình nghỉ dưỡng cuối tuần.

Bên cạnh đó, hệ thống sông rạch phong phú cùng cảnh quan miền quê đặc trưng giúp địa phương phù hợp với các hoạt động chèo thuyền, câu cá, cắm trại và trải nghiệm sinh hoạt nông thôn. Địa phương hiện có các khu sinh thái và resort như: Khu du lịch sinh thái Bình Mỹ, Hương Sen, Kim Ngọc, Greenland Farm...

Ngoài thiên nhiên, Bình Mỹ còn có nhiều di tích văn hóa - lịch sử như bia tưởng niệm Trung đội Gò Môn, khu tưởng niệm Sông Lu, đền tưởng niệm liệt sĩ xã, bia tưởng niệm Y4... Cùng với đó là hệ thống cơ sở tín ngưỡng ven sông rạch như chùa Hoa Sen, chùa Bửu Châu, đình Cây Dương, đình Bốn Phú. Đây là cơ sở để phát triển du lịch văn hóa - tâm linh, gắn với tìm hiểu lịch sử và phong tục địa phương.

Đại diện UBND xã Bình Mỹ cho biết địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, chuẩn hóa dịch vụ và hỗ trợ người dân phát triển các mô hình kinh tế gắn với du lịch. Xã đặt mục tiêu trở thành một trong những điểm đến ven đô tiêu biểu của TP HCM, nơi du khách có thể tiếp cận đời sống nông nghiệp, văn hóa làng nghề và cảnh quan sông nước một cách chân thực.

Yên Chi