Mô hình 'du học bán phần' từ upGrad Abroad

UpGrad Abroad giới thiệu mô hình "du học bán phần" (hybrid/pathway model), giải pháp giúp du học sinh tối ưu chi phí du học, visa… mà vẫn đảm bảo hiệu quả.

Đại diện UpGrad Abroad nhận định, mô hình du học bán phần đặc biệt phù hợp khi chi phí sinh hoạt tại các nước phát triển như Mỹ, Anh, Canada tăng cao, khiến nhiều học viên tại Việt Nam phải cân nhắc kỹ trước khi đầu tư vào du học. Với upGrad Abroad, học viên tiếp cận chương trình học chất lượng cao từ các trường đại học uy tín, đồng thời nhận hỗ trợ toàn diện để đảm bảo hành trình học tập liền mạch và thành công.

Mô hình du học bán phần của upGrad Abroad giúp học viên Việt Nam giảm đáng kể chi phí và tối ưu hành trình học tập. Với 6-12 tháng học trực tuyến tại Việt Nam, người học có thể tiết kiệm tới 50% chi phí sinh hoạt và 20-50% học phí so với hình thức du học truyền thống. Chẳng hạn, thay vì chi trả 40.000-60.000 USD mỗi năm tại Mỹ, học viên tiết kiệm hàng chục nghìn USD ngay năm đầu mà vẫn theo học chương trình của các trường uy tín như Đại học Northeastern, Đại học Touro, Đại học Drexel, trường Kedge Business. Chất lượng được đảm bảo nhờ giáo trình chính thống từ các trường đối tác, với upGrad giữ vai trò cầu nối.

Sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp. Ảnh: UpGrad Abroad

Trong giai đoạn học trực tuyến, học viên có thể vừa học vừa làm, tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị hồ sơ và tài chính mà không phải gián đoạn sự nghiệp. Mô hình hybrid còn cho phép tốt nghiệp sớm hơn, chỉ cần một năm học toàn thời gian tại nước ngoài là có thể nhận bằng và gia nhập thị trường lao động, hạn chế tối đa việc gián đoạn sự nghiệp hay mất đi nguồn thu nhập.

Ngoài ra, upGrad Abroad mang đến cơ hội nhận học bổng lên đến 20% từ các trường đối tác, giúp giảm thêm gánh nặng tài chính. Ví dụ, học viên chuyển tiếp sang Northeastern University, Touro University, Drexel University hoặc Kedge Business School có thể được hỗ trợ một phần học phí, khiến tổng chi phí du học hợp lý hơn.

Đơn vị cũng hợp tác với nhiều trường đại học nhằm đảm bảo học viên ở các chương trình chất lượng cao và có cơ hội thực tập, việc làm tại các thị trường quốc tế.

Thái Anh