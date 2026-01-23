Mô hình đô thị tích hợp tạo tiềm năng bán lẻ tại Essensia Broadway

Essensia Broadway quy mô hơn 25.000 m2, phát triển theo mô hình Art-Urban (đô thị tích hợp) với khu thương mại là một phần của đời sống đô thị, đáp ứng nhu cầu hiện đại.

Essensia Broadway là dự án thứ ba trong quần thể Essensia Nam Sài Gòn được nhà phát triển Phú Long khởi công vào cuối tháng 11/2025, tiếp nối Essensia Sky và Essensia Parkway. Với mật độ xây dựng chỉ gần 42%, dự án cung cấp ra thị trường 31 căn nhà phố thương mại (160-393 m2) và 56 căn nhà phố liền kề (146-345 m2).

Trong đó, 31 căn nhà phố thương mại nằm trên mặt tiền đường Nguyễn Hữu Thọ được Phú Long phát triển theo định vị phố thương mại - nghệ thuật Art-Urban nhằm tạo ra cấu trúc đô thị có khả năng duy trì nhịp sống thương mại, thu hút khách hàng đến trải nghiệm và mua sắm.

Mô hình này mang đến nhiều tiềm năng cho lĩnh vực bán lẻ, đáp ứng nhu cầu mua sắm trong bối cảnh thói quen tiêu dùng của cư dân đô thị có nhiều chuyển dịch. Cụ thể, trước nhiều lựa chọn và hình thức mua sắm, người tiêu dùng không còn ra phố chỉ để mua hàng bởi những nhu cầu này có thể được đáp ứng nhanh chóng trên môi trường trực tuyến. Thay vào đó, họ tìm kiếm trải nghiệm, tương tác xã hội và những không gian mang lại giá trị cảm xúc.

Báo cáo Thị trường nội địa Việt Nam năm 2025 của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chỉ ra tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt khoảng 269 tỷ USD, tăng 9-10% so với năm 2024, mức cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, thương mại điện tử đạt quy mô khoảng 32 tỷ USD, chiếm gần 12% tổng doanh thu bán lẻ và tăng trên 20% so với năm trước.

Song song với kênh trực tuyến, hạ tầng thương mại hiện đại tiếp tục mở rộng theo hướng đa dạng với khoảng 1.293 siêu thị, 276 trung tâm thương mại và hơn 8.200 chợ truyền thống trên cả nước. Việc các mô hình phân phối cùng tồn tại phản ánh giai đoạn chuyển tiếp của thị trường, khi bán lẻ chưa nghiêng hẳn về một hình thức mà đang trong quá trình sàng lọc và tái cấu trúc.

Trước sự dịch chuyển mang tính cấu trúc này, các thương gia bán lẻ - đặc biệt là nhóm đã trải qua nhiều chu kỳ thị trường buộc phải tái định vị chiến lược. Một trong những trọng tâm của việc tái định vị nằm ở mô hình, cấu trúc đô thị gắn với khả năng hiện diện bền vững trong hệ sinh thái tiêu dùng.

"Khi mua sắm trở thành một phần của đời sống đô thị, các mô hình đô thị tích hợp như Art-Urban nổi lên như điểm đến chiến lược cho hoạt động kinh doanh bán lẻ và tích lũy giá trị dài hạn", đại diện Phú Long nhận định.

Phối cảnh tuyến phố thương mại tại Essensia Broadway. Ảnh: Phú Long

Art-Urban là mô hình phát triển đô thị tích hợp, trong đó không gian thương mại được thiết kế như một phần của đời sống đô thị, gắn với văn hóa, cảnh quan và sinh hoạt cộng đồng. Thay vì các mặt bằng rời rạc, mô hình này vận hành trên quy hoạch tổng thể, nơi cư dân, không gian công cộng và hoạt động kinh doanh cùng tạo ra dòng chảy tiêu dùng bền vững.

Giá trị cốt lõi của Art-Urban nằm ở khả năng tạo lập dòng chảy tiêu dùng bền vững. Thay vì phụ thuộc vào lưu lượng khách mang tính thời điểm, mô hình này được vận hành trên nền tảng cộng đồng cư dân hiện hữu và gia tăng theo thời gian, kết hợp với hệ thống không gian trải nghiệm và sinh hoạt công cộng được tổ chức có chủ đích. Chính cấu trúc đó cho phép hoạt động bán lẻ duy trì sức sống dài hạn, đồng thời nâng cao khả năng gắn kết và giữ chân khách hàng vượt ra ngoài yếu tố giao dịch đơn thuần.

Như tại Essensia Broadway, các căn nhà phố thương mại nằm trên trục đại lộ Nguyễn Hữu Thọ, lộ giới quy hoạch 60 m. Trục đường có vai trò "huyết mạch" phía Nam TP HCM, kết nối trực tiếp với trung tâm thành phố với lưu lượng khách qua lại cao. Ngoài ra, dự án còn có lợi thế khi tiếp cận trực tiếp khoảng 30.000 cư dân hiện hữu tại cụm đô thị Celesta City và Dragon City. Khoảng cách gần 1 km tới tuyến Metro số 4 giúp dự án gắn với định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD tại khu Nam.

Phối cảnh các căn nhà phố thương mại có cấu trúc 3 tầng 1 tum. Ảnh: Phú Long

Từ góc nhìn đầu tư, Art-Urban mang lại lợi thế rõ rệt về khả năng vận hành linh hoạt. Cấu trúc mở cho phép các mô hình kinh doanh thích ứng với nhiều phân khúc - từ bán lẻ, F&B đến dịch vụ trải nghiệm và các hoạt động theo mùa. Quan trọng hơn, môi trường kinh doanh giàu bản sắc giúp thương gia dễ dàng xây dựng giá trị thương hiệu gắn liền với không gian và cộng đồng.

Thể hiện điều này, thiết kế của Essensia Broadway lấy cảm hứng Broadway cùng ngôn ngữ kiến trúc Art-Deco đặc trưng, đáp ứng cao các yêu cầu về logistics trong kinh doanh thương mại. Theo đó, các khoảng lùi mặt tiền được tính toán để dễ tiếp cận, thuận tiện dừng đỗ cho khách mua sắm; hệ thống tiếp cận phía sau từng căn cho phép vận chuyển hàng hóa độc lập, không xung đột với dòng khách phía trước. Đây là những tiêu chí kỹ thuật quan trọng, giúp hoạt động bán lẻ diễn ra thuận lợi nhưng lại rất hiếm gặp ở các sản phẩm nhà phố thương mại đơn lẻ trong khu vực lõi đô thị.

Thay vì theo đuổi những "điểm nóng" mang tính thời điểm, Essensia Broadway hướng tới việc kiến tạo một môi trường kinh doanh giàu bản sắc. Các mặt tiền được thiết kế như những "sân khấu" trình diễn cá tính thương hiệu, giúp nhãn hàng hiện diện rõ nét trong đời sống đô thị, xây dựng mối gắn kết với cộng đồng cư dân và từng bước gia tăng giá trị khai thác theo thời gian.

Các căn nhà phố thương mại có khoảng lùi cho kinh doanh, đổ xe. Ảnh: Phú Long

Đại diện Phú Long phân tích thêm, trong bối cảnh thị trường bán lẻ ngày càng chọn lọc, Art-Urban là chiến lược cho các thương gia bán lẻ theo đuổi tầm nhìn dài hạn. "Tại Essensia Broadway, nhà bán lẻ không chỉ lựa chọn một mặt bằng kinh doanh mà là tham gia vào một cấu trúc đô thị được thiết kế nhằm hướng tới việc tạo ra giá trị bền vững qua nhiều chu kỳ thị trường", đại diện nhà phát triển dự án nói.

Hoài Phương