Mô hình dịch vụ công liền mạch cho người dân từ cuối 2025

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào tháng 6 đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị (Kế hoạch 02).

Kế hoạch đưa ra mô hình kiến trúc tinh gọn, vận hành trên nguyên tắc Một hệ thống thống nhất - Một dữ liệu duy nhất - Một dịch vụ liền mạch; cùng giải pháp đột phá mang tính dẫn dắt là đưa Cổng Dịch vụ công quốc gia thành "một cửa số" duy nhất, từng bước thay thế các dịch vụ công trực tuyến riêng lẻ cấp tỉnh, với "chìa khóa số" là ứng dụng VNeID. Dữ liệu có thể tái sử dụng, từ đó cắt giảm tối đa hồ sơ, giấy tờ người dân, doanh nghiệp phải nộp.