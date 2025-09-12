Mô hình cây xăng tự động tại Triển lãm A80

Ki-ốt mua xăng hoạt động liên tục không cần nhân viên, cho phép khách hàng tự phục vụ và thanh toán không tiền mặt.

Mô hình do Công ty cổ phần Tin học viễn thông Petrolimex (PIACOM) nghiên cứu phát triển được giới thiệu tại gian hàng Bộ Công Thương và Petrolimex ở Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước. Theo đó, người mua chỉ cần đặt hàng qua ki-ốt và tự bơm nhiên liệu, không cần nhân viên, không dùng tiền mặt, không phải chờ đợi.

Cây xăng tự động được giới thiệu tại gian hàng của Petrolimex. Ảnh: PIACOM

Chỉ với vài thao tác đơn giản trên màn hình cảm ứng của ki-ốt, người dùng có thể chọn loại xăng, số tiền cần mua, sau đó thanh toán lập tức bằng cách quét mã QR hoặc quẹt thẻ ngân hàng. Hóa đơn điện tử cũng được xuất tự động nếu khách có nhu cầu. Sau khi thanh toán thành công, khách hàng có thể tự cầm vòi bơm và đổ xăng.

Giải pháp đổ xăng tự động cho phép trạm xăng hoạt động liên tục 24/7, không cần nhân viên túc trực, giúp tăng doanh thu và tối ưu năng suất. Theo đại diện PIACOM trong bối cảnh chi phí nhân công ngày càng cao, đây là giải pháp hiệu quả để tối ưu vận hành, giảm áp lực nhân sự mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ. Mô hình này mang lại trải nghiệm minh bạch và chủ động hơn cho khách hàng - từ thao tác mua hàng đến nhận hóa đơn điện tử, tất cả đều rõ ràng, dễ sử dụng.

Chị Nguyễn Khánh Linh, một khách tham quan từ Hà Nội, chia sẻ từng thấy mô hình này ở nước ngoài và rất hào hứng khi được trải nghiệm ngay tại Việt Nam.

Khách tham quan trải nghiệm ki-ốt mua xăng tự động. Ảnh: PIACOM

Ngoài ki-ốt tự động, PIACOM còn mang tới triển lãm bộ giải pháp cửa hàng xăng dầu thông minh Egas. Hệ thống này được triển khai tại hơn 6.000 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm toàn bộ hệ thống Petrolimex và nhiều thương hiệu lớn như Mipecorp, Châu Thành hay Tín Nghĩa.

Egas nổi bật với hệ thống đo bồn bể tự động, theo dõi chính xác lượng nhiên liệu tồn kho theo thời gian thực và cảnh báo rủi ro. Hệ thống kết nối dữ liệu cột bơm ghi nhận tức thì mọi giao dịch, loại bỏ ghi chép thủ công. Dữ liệu đồng bộ về "bộ não" trung tâm - phần mềm quản lý Egas cho phép doanh nghiệp theo dõi doanh thu, tồn kho, ca bán hàng và nhân sự từ xa. Hệ thống còn hỗ trợ phát hành hóa đơn điện tử theo lần bán đáp ứng Nghị định 70.

Trạm xăng tự động được giới thiệu tại gian hàng của Bộ Công Thương. Ảnh: PIACOM

Với khách hàng, tính năng lấy hàng theo đơn đặt trước cho phép người mua đặt hàng trước khi đến trạm xăng; tích hợp nhiều phương thức thanh toán không tiền mặt như QR code động, chạm thẻ, ví điện tử; giải pháp mua xăng tự động cho phép khách hàng tự thao tác và đổ xăng 24/7, không cần nhân viên hỗ trợ.

"Mô hình trạm xăng tự động là minh chứng cho một tương lai số. Công nghệ hòa vào đời sống qua những điểm chạm quen thuộc góp phần hình thành thói quen tiêu dùng mới", đại diện PIACOM nói. "Đây là tín hiệu tích cực cho thấy quá trình chuyển đổi số trong ngành bán lẻ xăng dầu đang tiến những bước vững chắc".

(Nguồn: PIACOM)