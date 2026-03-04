Mô hình bán lẻ ngoài trời mở rộng trải nghiệm mua sắm

Vincom phát triển mô hình bán lẻ ngoài trời Vincom Collection trong các khu đô thị Vinhomes nhằm thúc đẩy xu hướng mua sắm kết hợp trải nghiệm.

Sự phát triển của thương mại điện tử khiến việc mua sắm trở nên thuận tiện hơn. Chỉ với vài thao tác trên điện thoại, người dùng có thể đặt mua sản phẩm và nhận hàng tại nhà. Trong bối cảnh đó, nhiều người tìm đến các không gian thương mại không chỉ để mua sắm mà còn để trải nghiệm.

Khảo sát của Censuswide tại Anh cho biết, 62% Gen Z và 68% Millennials cho rằng giá trị của một sản phẩm cao cấp không chỉ nằm ở bản thân món hàng mà còn ở trải nghiệm đi kèm. Điều này khiến nhiều nhà bán lẻ mở rộng các yếu tố trải nghiệm trong không gian thương mại như ẩm thực, nghệ thuật, sự kiện và hoạt động cộng đồng.

Tại các đô thị trong khu vực như Bangkok, Manila hay Singapore, mô hình kết hợp mua sắm với giải trí, thường được gọi là "shoppertainment" ngày càng phổ biến.

Vinhomes Royal Island thu hút hàng trăm nghìn du khách. Ảnh: Vinhomes

Ở Việt Nam, nhiều trung tâm thương mại truyền thống phát triển theo cấu trúc khép kín. Mô hình này từng đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tập trung, tuy nhiên, khi hành vi tiêu dùng thay đổi, một số hạn chế dần bộc lộ.

Quỹ đất nội đô dần khan hiếm, trong khi nhiều trung tâm thương mại thiếu không gian xanh, khu tổ chức sự kiện ngoài trời hoặc bãi đỗ xe lớn. Trải nghiệm của khách hàng vì vậy chủ yếu diễn ra trong không gian kín.

Trong khi đó, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến những địa điểm có thể kết hợp nhiều hoạt động trong cùng một chuyến đi, từ mua sắm, ăn uống đến gặp gỡ bạn bè và tham gia sự kiện. Điều này thúc đẩy các nhà phát triển tìm kiếm mô hình bán lẻ linh hoạt hơn.

Nhiều dự án thương mại hiện được phát triển trong các khu đô thị quy hoạch đồng bộ, nơi có cộng đồng cư dân đông đúc và hệ thống tiện ích hoàn chỉnh. Dòng khách tại đây không chỉ đến mua sắm mà còn tham gia các hoạt động sinh hoạt và giải trí. Trong bối cảnh đó, Vincom Retail phát triển mô hình trung tâm thương mại ngoài trời Vincom Collection tại các đại đô thị Vinhomes.

Vincom Collection được quy hoạch ngay trong các khu đô thị Vinhomes, hưởng lợi từ vị trí, tiện ích, cảnh quan nội - ngoại khu. Ảnh: Vinhomes

Khác với cấu trúc khối nhà khép kín, mô hình này được thiết kế theo dạng phố thương mại mở, kết nối với công viên, quảng trường và các tuyến đường nội khu. Không gian mua sắm vì vậy gắn với sinh hoạt hàng ngày của cư dân.

Lợi thế của Vincom Collection nằm ở tính quy hoạch chuyên biệt ngay từ đầu. Mỗi khu phố thương mại được định hướng rõ về ngành hàng, từ ẩm thực, thể thao, giải trí đến wellness... Cách bố trí này giúp hình thành các cụm dịch vụ chuyên biệt và thuận lợi cho việc nhận diện thương hiệu.

Việc đặt các khu thương mại trong môi trường đô thị đã hình thành cộng đồng cư dân cũng tạo lợi thế về lưu lượng khách. Khi hạ tầng giao thông, cảnh quan và tiện ích được đầu tư đồng bộ, các thương hiệu bán lẻ có thêm điều kiện mở rộng hoạt động.

Các khu đô thị Vinhomes sở hữu hạ tầng, tiện ích quốc tế thu hút dòng khách lớn, tạo nguồn cầu lớn cho Vincom Collection. Ảnh: Vinhomes

Ngoài yếu tố trải nghiệm, hạ tầng vận hành cũng được chú trọng. Các khu thương mại được bố trí hệ thống phòng cháy chữa cháy, bãi đỗ xe riêng, vỉa hè rộng và kết nối thuận tiện với các trục giao thông nội khu. Nhờ đó, người bán có thể tập trung vào phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu và tối ưu doanh thu.

"Sự chuyển dịch từ trung tâm thương mại khép kín sang mô hình không gian mở phản ánh thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Khi trải nghiệm trở thành yếu tố quan trọng, các điểm bán lẻ không chỉ phục vụ mua sắm mà còn đóng vai trò như nơi sinh hoạt và giải trí của cộng đồng", đại diện Vincom chia sẻ.

Song Anh