Mô hình As One nâng cao kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam

Hơn 1.500 chuyên gia tim mạch tham dự hội thảo khoa học ESC Highlights 2025 cùng thảo luận mô hình As One - giải pháp giúp nâng cao kiểm soát bệnh mạn tính tại Việt Nam.

Hội thảo khoa học thường niên ESC Highlights 2025, do Công ty Servier Việt Nam phối hợp Hội Tim mạch Việt Nam tổ chức tại Hà Nội và TP HCM ngày 8/11, thu hút hơn 1.500 chuyên gia đầu ngành tham dự, thảo luận các cập nhật trong điều trị tim mạch và quản lý bệnh mạn tính. Sự kiện năm nay tập trung vào mô hình tiếp cận toàn diện As One của Servier, với mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát bệnh ở bệnh nhân mạn tính tại Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học thường niên ESC Highlights 2025. Ảnh: Ban tổ chức

Phát biểu khai mạc, GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết ESC Highlights là cầu nối quan trọng giúp đội ngũ y tế Việt Nam tiếp cận với các tiến bộ y học toàn cầu. Việc cập nhật kiến thức không chỉ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn góp phần cải thiện chất lượng quản lý cho bệnh nhân có bệnh lý tim mạch tại Việt Nam. Quản lý tốt bệnh mạn tính không chỉ đến từ vai trò của người bác sĩ, mà còn là sự chung tay đồng hành của nhiều ban ngành như quản lý các cấp, quản lý bệnh viện, đến bác sĩ, điều dưỡng và cả bệnh nhân. Tất cả đều là một - As One với mục tiêu chung là làm sao nâng cao được tỷ lệ kiểm soát bệnh cho bệnh nhân.

GS.TS.BS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức

Từ thực tế tỷ lệ kiểm soát bệnh còn thấp, mô hình As One được các chuyên gia giới thiệu tại hội thảo như một hướng tiếp cận mới trong quản lý bệnh mạn tính, kết hợp giữa giải pháp điều trị tiên tiến và hệ thống hỗ trợ bệnh nhân đa tầng. Mục tiêu của mô hình là giúp bệnh nhân nâng cao nhận thức, tăng tuân thủ và cải thiện kết quả điều trị lâu dài.

Theo đó, As One bao gồm nhiều yếu tố được triển khai song song: thuốc điều trị chất lượng cao theo khuyến cáo mới nhất của ESC 2025, khuyến khích phối hợp sớm và sử dụng viên phối hợp liều cố định để tối ưu kiểm soát; chiến dịch truyền thông và giáo dục sức khỏe được triển khai đồng bộ, cả trực tiếp tại bệnh viện lẫn trực tuyến thông qua hệ sinh thái "Ngày đầu tiên" (trang web cung cấp những giải pháp quản lý toàn diện bệnh mãn tính) giúp nâng cao nhận thức cộng đồng về bệnh tim mạch và tăng vai trò chủ động của người bệnh; công cụ kỹ thuật số Elfie hỗ trợ theo dõi, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị, đồng thời kết nối giữa bệnh nhân và đội ngũ y tế. Cùng với đó là sự hợp tác đa ngành giữa bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, nhà quản lý và chính bệnh nhân - tất cả cùng hướng đến mục tiêu nâng cao tỷ lệ kiểm soát huyết áp, đường huyết, lipid và nhịp tim.

GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Ban tổ chức

Nhấn mạnh tầm quan trọng của mô hình này, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước, Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam đánh giá cao sự đồng hành của Servier trong việc lan tỏa các giải pháp điều trị tiên tiến. Gói giải pháp As One là một bước tiến trong quản lý bệnh mạn tính, bao gồm các điều trị tiên tiến, tối ưu và những giải pháp hỗ trợ, giúp bệnh nhân hiểu về bệnh, nâng cao vai trò tự quản lý bệnh của chính mình. "Điều này quan trọng trong việc hướng đến mục tiêu kiểm soát toàn diện và bền vững", Giáo sư Đăng Vạn Phước nói.

Sau hơn một thập kỷ tổ chức, ESC Highlights đã trở thành diễn đàn khoa học uy tín của giới chuyên môn tim mạch Việt Nam, là cầu nối giúp đội ngũ y tế cập nhật các tiến bộ điều trị từ Hội Tim mạch châu Âu (ESC). Song song, hệ sinh thái Ngày đầu tiên, được Hội Tim mạch Việt Nam và Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam bảo trợ nội dung, phối hợp cùng Servier Việt Nam triển khai từ năm 2016, cũng góp phần quan trọng trong công tác giáo dục và hỗ trợ bệnh nhân mạn tính. Với hơn 100 góc tư vấn tại bệnh viện, hàng trăm câu lạc bộ bệnh nhân, hơn 20 triệu lượt truy cập nền tảng trực tuyến và hơn 500.000 lượt tải ứng dụng Elfie, dự án này đã giúp hàng nghìn bệnh nhân cải thiện ý thức điều trị và chất lượng cuộc sống.

Tăng huyết áp và đái tháo đường là hai trong những bệnh mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tim mạch và chất lượng sống của hàng triệu người Việt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, chỉ khoảng 30% bệnh nhân tăng huyết áp đạt được huyết áp mục tiêu dưới 130/80 mmHg và tỷ lệ tương tự đối với bệnh nhân đái tháo đường kiểm soát được HbA1C dưới 7%. Con số này cho thấy thách thức lớn trong việc kiểm soát bệnh mạn tính lâu dài, đòi hỏi những giải pháp quản lý đồng bộ và hiệu quả hơn.

Thế Đan