Mô hình AI Trung Quốc dẫn đầu thế giới về token

Mô hình AI do Trung Quốc phát triển lần đầu tiên vượt qua đối thủ Mỹ về mức sử dụng đơn vị dữ liệu token trên toàn cầu.

Bảng xếp hạng cuối tháng 2 của OpenRouter, nền tảng giúp đơn giản hóa việc tương tác AI, cho thấy Trung Quốc đang chiếm nhiều vị trí trong số những mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) được sử dụng nhiều nhất trên thế giới, phản ánh mức độ tiếp nhận ngày càng tăng từ các nhà phát triển ở nước khác.

Ảnh: VCG

Cụ thể, mô hình M2.5 của startup Trung Quốc MiniMax dẫn đầu toàn cầu với khoảng 1,7 nghìn tỷ đơn vị dữ liệu token được xử lý mỗi tuần. Đại diện từ Mỹ, Gemini 3 Flash Preview của Google, đứng thứ hai với khoảng 997 tỷ token, tiếp đến lại là DeepSeek V3.2 của Trung Quốc với khoảng 798 tỷ token. Một số mô hình Trung Quốc khác, Kimi K2.5 của Moonshot AI và GLM-5 của Zhipu AI, cũng lọt vào top đầu thế giới, ghi nhận hơn 600 tỷ token được các nhà phát triển sử dụng.

Tổng cộng, tuần từ ngày 9-15/2, các mô hình Trung Quốc ghi nhận mức sử dụng 4,12 nghìn tỷ token, lần đầu tiên vượt qua Mỹ, vốn chỉ đạt 2,94 nghìn tỷ. Tuần tiếp theo (ngày 16-22/2), tổng lượng token của các mô hình Trung Quốc vọt lên 5,16 nghìn tỷ, trong khi các mô hình Mỹ giảm xuống còn 2,7 nghìn tỷ token.

Các nhà phân tích cho rằng nguyên nhân xuất phát từ hai yếu tố: sự tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo dịp Tết Nguyên đán và việc triển khai rộng rãi tác nhân AI, vốn làm tăng đáng kể mức tiêu thụ token cho mỗi tác vụ. OpenRouter xác nhận nhu cầu tạo văn bản dài tăng rõ rệt trong vài tuần qua, trong đó MiniMax M2.5 dẫn đầu ở nhóm sử dụng từ 100.000 đến một triệu token - mức tiêu thụ điển hình của các quy trình làm việc dựa trên tác nhân AI.

Xu hướng sử dụng hàng tuần của các mô hình ngôn ngữ lớn hàng đầu thế giới. Ảnh: OpenRouter/National Business Daily

Token là đơn vị dữ liệu đầu vào cơ bản, bao gồm toàn bộ từ, một phần của từ, ký tự hoặc dấu câu mà mô hình AI xử lý để tạo ra đầu ra. Theo National Business Daily (NBD), lượng tiêu thụ token đang trở thành chỉ số quan trọng về việc triển khai thực tế, đo lường tần suất các mô hình được đưa vào ứng dụng. Bảng xếp hạng mới nhấn mạnh sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt trong lĩnh vực AI, khi các nhà phát triển ngày càng ưu tiên việc triển khai quy mô lớn và hiệu quả sử dụng bên cạnh khả năng của mô hình.

Thu Thảo (Theo CGTN, Pan Daily)