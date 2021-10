Mở hầm Hải Vân cho đoàn người về quê

Nhiều người mệt mỏi sau chặng đường dài hai ngày qua, gục xuống tay lái chợp mắt. Việc cho người dân qua hầm sẽ an toàn hơn so với đi đèo trong đêm tối, sương mù và đường trơn trượt do mưa lớn những ngày qua.