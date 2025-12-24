Mở đường lên tháp Chăm trên núi cao 800 m

Gia LaiĐường dài hơn 6 km, rộng 6,5 m, từ thôn Thái Thuận, xã Đề Gi, xuyên núi giúp du khách chiêm ngưỡng tháp Chăm có lịch sử nghìn năm tuổi.

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án vừa được UBND tỉnh Gia Lai công bố, nhằm góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, từng bước khai thác giá trị lịch sử - văn hóa của khu di tích tháp Hòn Chuông nằm trên dãy núi Bà.

Tháp Hòn Chuông bị hư hại nghiêm trọng. Ảnh: Xuân Hiền

Tuyến đường có tổng đầu tư 125 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trước năm 2027, giúp kết nối di tích Hòn Chuông, đưa một di sản độc đáo của Champa đến gần hơn với công chúng. Công trình tạo thêm động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía đông tỉnh.

Tháp Hòn Chuông (xã Cát Tài, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cũ) được đặt tên theo một khối đá lớn trên đỉnh núi thuộc dãy Bà, cao 800 m. Trong ba tảng đá lớn, khối đá cao nhất là nơi dựng tháp.

Tháp cao khoảng 7 m, cạnh dài 8,5 m, tường dày 1,5-2 m, có bình đồ vuông, chân xây thẳng khoảng 2 m, thân thu nhỏ dần lên đỉnh, không trang trí hoa văn. Các viên gạch xây so le, móc nối với nhau. Xung quanh nền đá rải rác gạch rơi vãi, cây cỏ mọc um tùm.

Năm 2020, đoàn khảo sát của Bảo tàng Bình Định tiếp cận di tích lần thứ hai. Họ mất gần 2,5 giờ leo ba ngọn núi để đến chân khối đá, nơi phát hiện thêm nhiều mảnh gạch vỡ.

Di tích Hòn Chuông nằm trên dãy núi Bà vẫn còn là bí ẩn. Ảnh: Xuân Hiền

Theo các chuyên gia, tháp Hòn Chuông độc đáo bởi hình dáng khác biệt so với phần lớn kiến trúc Champa. Với vị trí ở độ cao 800 m, đây được xem là tháp Champa có vị trí xây dựng cao nhất Việt Nam còn tồn tại. Công trình xây dựng có thể phục vụ mục đích quân sự hoặc tâm linh.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, để hiểu rõ hơn giá trị và công năng của tháp Hòn Chuông, cần thêm khảo sát, khai quật và nghiên cứu sâu về khu vực. Công trình hiện vẫn là một trong những bí ẩn của hệ thống tháp Champa còn lại.

Trần Hóa