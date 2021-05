Mở 'động lắc' giữa mùa dịch

Đà NẵngHai cặp nam nữ bị cảnh sát bắt quả tang phê ma tuý nhảy múa trong tiếng nhạc công suất lớn ở căn hộ chung cư.

Sự việc được Công an phường An Hải Tây (quận Sơn Trà) phát hiện lúc 3h5 ngày 17/5 khi kiểm tra chung cư An Trung 2 trên đường Ngô Quyền.

Căn hộ là điểm ăn chơi được Phú Đôn Hùng (34 tuổi) và Nguyễn Xuân Khánh (23 tuổi, cùng trú Quảng Trị), Trương Thị Diệu Ánh (25 tuổi, trú Đà Nẵng), Nguyễn Thị Phượng (27 tuổi, trú Quảng Nam) tụ tập những ngày gần đây.

Tại hiện trường, công an thu bốn chiếc loa, một đèn nháy. Cả bốn người đều có phản ứng dương tính với ma tuý.

Nhóm thanh niên cùng tang vật bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà, cho biết hành vi tổ chức sử dụng ma tuý đang được điều tra. Bốn người trước mắt sẽ bị xử lý hành chính do không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

Ngày 6/5, Công an quận Thanh Khê cũng bắt quả tang 5 thanh niên và 7 cô gái thuê phòng một khách sạn ở phường Xuân Hà để "mở tiệc ma tuý" sau cuộc nhậu. Tất cả đều dương tính với ma tuý.

Đà Nẵng đã yêu cầu tạm dừng hoạt động các dịch vụ quán bar, vũ trường, karaoke, lễ hội, tắm biển,... từ 0h ngày 4/5.

Nguyễn Đông