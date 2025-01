Mở cửa trái tim để đón nhận mùa xuân tình yêu anh nhé

Em mong tìm được người tâm đầu ý hợp, để mỗi buổi sáng mùa đông có thể lười biếng, huyên thuyên đủ thứ chuyện rồi mới ra khỏi chăn.

Mùa xuân tới đây là em bước sang tuổi 48, hạnh phúc lỡ dở cách đây 5 năm và nghĩ mình không còn trẻ nữa nên em đã đóng cửa trái tim từ dạo đó, tập trung nuôi dạy 2 cô con gái và tự chăm sóc chính mình. Giờ đây các con đã trưởng thành, đều chăm ngoan, giỏi giang, đã đến lúc các con tung cánh tự lập vào đời và em nghĩ mình cũng nên mở cửa trái tim để đón nhận người đàn ông phù hợp, cùng chăm lo cho nhau và tận hưởng nửa đời còn lại.

Em sinh sống và làm việc tại quận nội thành Hà Nội, công việc văn phòng ổn định nên em có thể sắp xếp thời gian hài hòa giữa công việc và gia đình. Em thích nấu ăn và nấu cũng khá ngon, đặc biệt là các món ăn truyền thống. Lâu lâu, lại rủ bạn bè hoặc họ hàng sang nhà quây quần ăn uống.

Mọi người nhận xét là em nói chuyện nhẹ nhàng, bề ngoài nhìn trẻ hơn tuổi, có lẽ bởi dáng em nhỏ nhỏ (cao 1,56 m, nặng 48 kg) và chắc cũng bởi em thường xuyên đi bơi, tập yoga, cộng thêm việc em muốn làm bạn với các con nên thường cùng chúng nghe nhạc, xem phim, lượn lờ phố xá và du lịch nên nhiễm một chút sự trẻ trung của chúng. Em không muốn mình có sự cách biệt quá xa với các con và để định hướng cho các con nên thường xuyên cập nhật những xu hướng mới của giới trẻ như âm nhạc, thời trang, lối sống cho đến xu hướng mới của xã hội về việc làm, công nghệ... Em cũng tham gia lớp tiếng Anh dành cho người trung niên để thỏa mãn niềm yêu thích tiếng Anh cũng như được giao tiếp với các anh chị cùng sở thích.

Cuộc sống đôi khi cũng khó tránh khỏi "tham, sân, si", có thể là do bản thân mình gây ra cũng có thể là do người khác mang lại, để an yên và bình tâm mỗi khi có "bão" trong lòng, em lại tìm đến Phật pháp, đọc các tác phẩm của thầy Thích Nhất Hạnh, gặp gỡ bạn bè, sống chậm lại để cảm nhận cuộc sống và lựa chọn con đường của mình. Sau mỗi lần như thế em hiểu mình cần có người đàn ông bên cạnh, người ấy là người điềm tĩnh, chín chắn, vững vàng về kinh tế, chân thành và nghiêm túc. Mình sẽ cùng nhau chia sẻ những niềm vui cũng như sự lo toan và nỗi buồn.

Em mong muốn tìm được người tâm đầu ý hợp để mỗi buổi sáng thức giấc, nếu là mùa đông sẽ cùng nhau lười biếng một chút, huyên thuyên đủ thứ chuyện rồi mới ra khỏi chăn; còn nếu là mùa hè thì cùng nhau thức giấc sớm, tưới cây, ngắm ánh mặt trời mọc để nạp nhiều Vitamin D cho xương chúng mình thêm chắc khỏe (mình sắp già mà). Nếu anh hơn em từ 4 đến 8 tuổi thì tốt, không hút thuốc, không nghiện rượu và nếu có con thì đã hoặc sắp trưởng thành.

Em sơ qua như vậy để anh hiểu về em phần nào, rất mong nhận được thư của anh để mình hiểu nhau hơn. Hãy mở cửa trái tim để duyên đến, mọi sự thuận theo tự nhiên anh nhỉ.

Mình mong nhận được lời chúc phúc của mọi người, tuổi nào cũng có quyền được yêu và mưu cầu hạnh phúc. Tình yêu của người trung niên đã đi qua bão giông rất đằm, cũng rất lãng mạn và đáng trân trọng. Chúc mọi người năm mới an lành.