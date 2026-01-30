Mở cổng đề cử giải thưởng HR Asia Awards

Giải thưởng HR Asia Awards 2026 bắt đầu mở cổng đề cử, nhấn mạnh vai trò con người trong chiến lược phát triển của doanh nghiệp giữa thời đại AI.

Tạp chí nhân sự HR Asia khởi động giải thưởng HR Asia Awards - Best Companies to Work for in Asia 2026 lần thứ 13. Năm nay, chương trình gửi đi thông điệp: giữa làn sóng trí tuệ nhân tạo đang lan rộng, công nghệ chỉ là công cụ, còn con người mới là trung tâm và động lực then chốt của tăng trưởng dài hạn.

Theo ban tổ chức, chủ đề "People First Always" được cụ thể hóa qua ba trụ cột chính phản ánh xu hướng nhân sự tại châu Á. Thông điệp trụ cột đầu tiên mang tên "Every Voice Counts" (Mỗi tiếng nói đều có giá trị) đề cao văn hóa lắng nghe, nơi phản hồi của nhân viên trở thành nền tảng cho chiến lược quản trị.

Tiếp theo là "The Skills Race" (Cuộc đua kỹ năng) nhấn mạnh nhu cầu tái đào tạo và nâng cao năng lực để không bị bỏ lại trong quá trình số hóa. Cuối cùng, thông điệp "The Resilience Revolution" (Cuộc cách mạng về khả năng thích ứng) tôn vinh những tổ chức linh hoạt, có khả năng vượt qua biến động kinh tế.

Theo ban tổ chức, những năm qua, các doanh nghiệp từng được vinh danh như Vietcombank, Coca-Cola Việt Nam, Microsoft hay Samsung cho thấy sự phát triển bền vững không đến từ máy móc mà từ chính sách chăm sóc và đầu tư cho con người. HR Asia Awards 2026 tiếp tục hành trình tìm kiếm những tổ chức tiên phong đặt yếu tố con người làm nền tảng cho thành công.

Một điểm mới của năm nay là sự ra đời của hạng mục đặc biệt People Transformation Awards (Chuyển đổi năng lực nhân sự), giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi tư duy nhân sự, tái thiết kế trải nghiệm làm việc để thích ứng với kỷ nguyên số. Hạng mục này xuất hiện bên cạnh các giải thưởng quen thuộc như Diversity, Equity Inclusion Awards (Chính sách đa dạng, Bình đẳng và hòa nhập nổi bật), Sustainable Workplace Awards (Môi trường làm việc bền vững), Tech Empowerment Awards (Dẫn đầu công nghệ).

Lễ trao giải HR Asia Awards 2025 được tổ chức vào tháng 8/2025 tại TP HCM. Ảnh: HR Asia

Quy trình đánh giá năm 2026 tiếp tục áp dụng mô hình Total Engagement Assessment Model (T.E.A.M), hệ thống đánh giá mức độ gắn kết toàn diện, kết hợp khảo sát độc lập, phân tích dữ liệu và phỏng vấn trực tiếp giữa ban lãnh đạo doanh nghiệp với hội đồng giám khảo quốc tế. Phương pháp này đảm bảo tính minh bạch, khách quan và uy tín cho chiếc cúp Harmonia (biểu tượng của HR Asia Awards).

Theo ban tổ chức, vòng đề cử sẽ mở đến hết ngày 15/4. Khảo sát trực tuyến diễn ra từ tháng 1 đến cuối tháng 4, phỏng vấn doanh nghiệp từ tháng 3 đến tháng 5. Kết quả dự kiến công bố vào tháng 6 và lễ trao giải tổ chức tại TP HCM vào tháng 7/2026.

(Nguồn: HR Asia)