Mở cao điểm an toàn giao thông Tết từ 15/12

Cảnh sát giao thông cùng công an các địa phương sẽ mở cao điểm xử lý vi phạm ở đường bộ, đường thủy và đường sắt trong hai tháng.

Tối 5/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết CSGT và công an các địa phương sẽ mở cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Ất Tỵ và các Lễ hội đầu xuân 2025 từ 15/12 đến 14/2.

Trên đường bộ, công an sẽ tập trung xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định.

Đại diện Cục CSGT cho biết với các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, lực lượng chức năng sẽ xác minh để gửi thông báo về nơi công tác nếu là lực lượng vũ trang, công chức, viên chức. Với trường hợp vi phạm là học sinh sẽ xác minh, làm rõ người giao phương tiện cho các em học sinh điều khiển khi chưa đủ tuổi.

Cảnh sát giao thông kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh: Xuân Hoa

Riêng đối với xe kinh doanh vận tải, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý thêm một số hành vi vi phạm như điều khiển xe quá thời gian quy định; không gắn thiết bị giám sát hành trình hoặc có gắn nhưng thiết bị không hoạt động; dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, CSGT cũng tập trung xử lý học sinh vi phạm luật giao thông, người giao xe cho các em học sinh điều khiển.

Trên đường thủy, cảnh sát sẽ kiểm tra, xử lý các hoạt động vận tải hàng hóa, hành khách; các điểm tập kết, bốc xếp hàng hóa; các điểm có hoạt động du lịch, lễ hội, vui chơi, giải trí, lưu trú ngủ đêm.

Các hành vi xử lý gồm chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn; chở quá số người quy định; vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, thuyền viên, người điều khiển phương tiện; vi phạm quy định về khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển hàng hóa, hành khách.

Đối với đường sắt, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở; kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn chạy tàu của các nhân viên đường sắt, điều kiện lưu hành của phương tiện giao thông đường sắt.

Năm nay, người lao động được nghỉ Tết Dương lịch một ngày 1/1/2025, Tết nguyên đán Ất Tỵ nghỉ 9 ngày từ 25/1/2025 đến 2/2/2025 (tức 25 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng).