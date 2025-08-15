Mở bán vé giải Liên minh huyền thoại quốc tế LCP tại Đà Nẵng

Đà NẵngChung kết Liên minh huyền thoại châu Á - Thái Bình Dương (LCP 2025), diễn ra ngày 20-21/9, mở bán combo vé kèm quà tặng từ 16h ngày 15/8.

League of Legends Championship Pacific (LCP) 2025 là giải Liên minh huyền thoại (LMHT) quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Việt Nam. Vòng chung kết với sự góp mặt của ba đội mạnh nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ diễn ra tại Cung thể thao Tiên Sơn, dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả và cộng đồng game thủ quốc tế.

Hai đội tuyển thi đấu vòng bảng tại LCP 2025. Ảnh: LCP

Vé tham dự giải chính thức mở bán vào lúc 16h ngày 15/8 theo hình thức combo kèm quà tặng và quyền lợi riêng cho từng hạng vé gồm: Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ và Thách Đấu. Giá vé cho một ngày dao động từ 199.000 đồng đến 1,299 triệu đồng với ưu đãi giảm 10-20% khi mua combo hai ngày.

Theo ban tổ chức, hình thức bán vé combo nhằm mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người tham dự, đặc biệt là game thủ thần tượng các đội tuyển LMHT trên thế giới. Ngoài vị trí ngồi, tất cả hạng vé đều được tặng kèm quà lưu niệm độc quyền như áo T-shirt, mũ, túi canvas, lanyard (dây đeo thẻ), pin cổ vũ... Mỗi vật phẩm đều in dấu ấn của kỳ LCP đầu tiên tại Việt Nam, góp phần biến tấm vé thành món đồ sưu tầm phiên bản giới hạn.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.

Vé Thách Đấu, có giá mở bán lẻ là 1,299 triệu đồng và 2,349 triệu đồng khi mua combo. Đây là hạng vé có vị trí ngồi đẹp nhất vì nằm ngay trung tâm, đối diện sân khấu chính, sát khu vực thi đấu, có lối đi riêng, khu check-in VIP và có cơ hội ngồi cạnh các KOLs, streamer nổi tiếng.

Đặc biệt, 20 người đầu tiên mua combo hai ngày hạng Thách Đấu sẽ được tham quan hậu trường và giao lưu trực tiếp với các tuyển thủ - trải nghiệm vốn chỉ dành cho ban tổ chức và đội thi đấu. Ban tổ chức còn trang bị bóng đập để tạo hiệu ứng cổ vũ trực tiếp.

Sơ đồ chỗ ngồi kèm giá vé cụ thể khi mua lẻ hoặc mua theo combo. Ảnh: BTC

Ngoài thưởng thức các trận đấu, khán giả có thể mua vật phẩm giới hạn do Riot Games sản xuất, như tại các giải quốc tế MSI hay Chung kết Thế giới. Các sản phẩm này được mở bán tại Cung thể thao Tiên Sơn, nhằm tăng sức hút cho LCP 2025 và biến khu vực fan zone thành không gian lễ hội, nơi người hâm mộ check-in, mua sắm và giao lưu.

Theo ban tổ chức, tại các giải LMHT quốc tế, vé hạng Thách Đấu và Đại Cao Thủ thường hết chỉ sau vài ngày mở bán. Người hâm mộ được khuyến nghị đặt vé sớm để đảm bảo vị trí.

LCP do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

GAM Esports được kỳ vọng tranh ngôi vô địch cùng PSG Talon, DetonatioN FocusMe và CTBC Flying Oyster. Hai đội Việt Nam khác là MVKE và TSW cũng đặt mục tiêu tiến sâu, góp phần nâng vị thế eSports Việt Nam trong lần đầu đăng cai giải quốc tế.

Sự kiện dự kiến thu hút hàng triệu lượt theo dõi và tương tác trên các nền tảng, đồng thời khẳng định khả năng tổ chức các giải thể thao điện tử quy mô toàn cầu của Đà Nẵng. Ngoài thi đấu, LCP 2025 còn tổ chức cuộc thi cosplay, giao lưu tuyển thủ.

Thy An