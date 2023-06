Mở bán tòa CT1 dự án The Minato Residence

Hải PhòngChủ đầu tư - Công ty TNHH Minato Việt Nam và đơn vị quản lý kinh doanh - Công ty TNHH Mai Anh phối hợp tổ chức lễ mở bán với sự tham dự của gần 400 khách hàng.

The Minato Residence có nhiều yếu tố Nhật Bản, từ thiết kế, thi công đến giám sát, vận hành. Dự án gồm hai tòa CT1 và CT2 với tổng số 924 căn hộ, mỗi tòa 462 căn.

Sáng ngày 17/6, lễ mở bán tòa CT1 diễn ra với sự phối hợp giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH Minato Việt Nam và đơn vị quản lý kinh doanh - Công ty TNHH Mai Anh. Sự kiện thu hút khoảng 400 khách hàng. Ngoài ra còn có đại diện chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị quản lý vận hành cùng đại diện các sàn phân phối với nhiều tiết mục cùng với những ưu đãi cho người đăng ký mua ngay trong sự kiện.

Hình ảnh toàn cảnh lễ mở bán dự án The Minato Residence. Ảnh: Minato Việt Nam

Để tri ân khách hàng và chúc mừng sự kiện cất nóc thành công tòa CT1 cuối tháng 5 vừa qua, chủ đầu tư đang áp dụng hàng loạt chính sách bán hàng chỉ trong tháng 6, bao gồm: Cam kết hỗ trợ tiền thuê nhà trong hai năm, chính sách ưu đãi lãi suất vay mua căn hộ trong vòng 30 tháng cùng nhiều quà tặng như gói nội thất, gói thiết bị cao cấp, tặng chuyến du lịch Nhật Bản cho hai người và miễn hai năm phí quản lý.

Bên cạnh đó, những khách hàng chốt mua ngay trong sự kiện còn nhận thêm được nhiều phần quà. Chương trình chính sách ưu đãi bán hàng được áp dụng sau lễ mở bán, kéo dài đến ngày 30/6.

Đại diện các đơn vị đến từ Nhật Bản tham gia sự kiện mở bán. Ảnh: Minato Việt Nam

Lấy cảm hứng từ thành phố cảng của xứ sở hoa anh đào, The Minato Residence được xây dựng bên bờ sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng.

Mang tinh thần và hơi thở Nhật Bản, dự án The Minato Residence được thiết kế thông minh, tối ưu hóa công năng. Dự án được đầu tư hệ tiện ích tất cả trong một với hệ thống công viên cây xanh, bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em... Với kiến trúc hiện đại, thông thoáng, The Minato Residence hứa hẹn mang đến một nơi an cư lý tưởng cho người dân Hải Phòng, theo đại diện chủ đầu tư.

Hình ảnh toàn cảnh dự án The Minato Residence. Ảnh: Minato Việt Nam

Đại diện chủ đầu tư cho biết, điểm khác biệt nổi bật của dự án The Minato Residence là ngoài chất lượng Nhật, cư dân còn được sử dụng tiện ích liên kết với dự án Chiyoda, dự kiến được triển khai xây dựng trong thời gian tới. Chủ đầu tư còn kiến tạo cộng đồng cư dân văn minh, đẳng cấp thông qua mô hình LABO với các chuỗi sự kiện để cư dân tham gia lớp học giao lưu văn hóa sự kiện theo mùa, gặp gỡ giao lưu cộng đồng cư dân, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản ngay tại chính Hải Phòng.

The Minato Residence được kỳ vọng là không gian sống lý tưởng, chốn an cư yên bình, là một dự án mang lại nhiều lợi ích và giá trị cho cả cư dân và các nhà đầu tư.

(Nguồn: Công ty TNHH Minato Việt Nam)