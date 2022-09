Mở bán tòa CT1 dự án The Minato Residence

Hải PhòngLễ mở bán tòa CT1 căn hộ Minato Residence tổ chức tại Vinpearl Hotel Imperia Hải Phòng, ngày 24/9.

Sự kiện mở bán diễn ra trong khuôn khổ tọa đàm "Tình hình bất động sản Việt Nam 9 tháng đầu năm và dự báo quý IV/2022". Tại buổi mở bán, khách hàng sẽ được tiếp cận thông tin đầy đủ về căn hộ CT1 thuộc dự án The Minato Residence và có cơ hội nhận những phần quà hấp dẫn thông qua chương trình bốc thăm trúng thưởng, tổng trị giá lên đến 200 triệu đồng bao gồm xe Honda SH Mode, vàng SJC và nhiều giải thưởng khác.

Phối cảnh tổng thể dự án The Minato Residence. Ảnh: Minato Việt Nam

Tòa CT1 nằm ở lô B dự án tổ hợp thương mại và căn hộ The Minato Residence, thuộc khu đô thị ven sông Lạch Tray (phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, TP Hải Phòng), cung cấp ra thị trường 462 căn hộ. Hưởng lợi từ vị trí trung tâm thành phố cảng, nơi có hạ tầng giao thông đồng bộ, từ dự án cư dân có thể thuận tiện di chuyển đến các khu vực xung quanh.

Bên cạnh đó, đại diện Minato Việt Nam cho biết, theo quan niệm phong thủy, The Minato Residence sở hữu địa thế "kế sông cận thủy", mang vượng khí, tài lộc cho gia chủ.

Không gian nội thất căn hộ tại The Minato Residence. Ảnh: Minato Việt Nam

Lấy ý tưởng xây dựng một Tokyo thu nhỏ, The Minato Residence được thiết kế theo tiêu chuẩn Nhật Bản, tối ưu công năng và tiết kiệm năng lượng. Dự án được đầu tư hệ tiện ích tất cả trong một (all in one) cao cấp với hệ thống công viên cây xanh, bể bơi ngoài trời, phòng tập gym, khu vui chơi trẻ em...

"Với diện tích không gian xanh lớn và đa dạng tiện ích, The Minato Residence mang kỳ vọng thêm nguồn cung căn hộ cao cấp, đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi cho nhiều cư dân tại Hải Phòng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Nguồn: Minato Việt Nam