Mở bán thêm loại vé mới cho giải Liên minh huyền thoại LCP 2025

Đà NẵngKhán giả và fan ngoài combo nay có thể mua lẻ vé xem thi đấu chung kết LCP 2025 trong một hoặc cả hai ngày 20-21/9, mở bán từ 15h ngày 22/8.

LCP 2025 là giải thi đấu Liên minh huyền thoại lớn nhất được tổ chức tại Đà Nẵng, quy tụ các đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Sau khi chính thức công bố ngày giờ và địa điểm diễn ra, giải đấu nhanh chóng thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng fan esports cả trong và ngoài nước.

Nhằm tạo điều kiện để khán giả và fan có thêm lựa chọn tham dự và tối ưu chi phí, ban tổ chức mở bán thêm loại vé lẻ cho từng ngày thi đấu, bên cạnh dạng combo hai ngày kèm ưu đãi. Các hạng vé bao gồm Kim Cương, Cao Thủ, Đại Cao Thủ và Thách Đấu. Giá vé cho một ngày dao động từ 199.000 đồng đến 1,299 triệu đồng với ưu đãi giảm 10-20% khi mua combo hai ngày.

Sơ đồ chỗ ngồi và mức giá cho từng hạng vé khi mua lẻ. Ảnh: BTC

Sau một tuần mở bán combo, nhiều người đã chia sẻ trên các hội nhóm Liên minh huyền thoại về kinh nghiệm "săn" ưu đãi theo combo để vừa có vật phẩm (official merchandise) từ giải đấu, vừa được chỗ ngồi đẹp. Hầu hết cho biết đã đặt vé ngay trong ngày đầu mở bán để tránh tình trạng "cháy hàng". Nhiều nhóm bạn trẻ còn rủ nhau mua vé theo combo, kết hợp du lịch, khám phá Đà Nẵng.

Xem thông tin và mua vé LCP 2025 tại đây.

Trước đó, hơn 1.000 combo hai ngày xem toàn bộ trận đấu của LCP, tương đương hơn 2.000 vé đã được bán ra chỉ sau 4 ngày mở bán. Ban tổ chức ghi nhận phần lớn người mua đến từ Đà Nẵng. Song lượng fan quốc tế cũng góp phần không nhỏ. Một số bạn cho biết tranh thủ mua sớm để có chỗ đẹp, tránh tranh giành sau này.

Việc một giải đấu esports quốc tế diễn ra tại thành phố cảng miền Trung không chỉ góp phần khẳng định khả năng tổ chức, mà còn thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương phát triển. Đây là cơ hội lý tưởng để giới thiệu các điểm đến, công trình, loại hình dịch vụ, giải trí, lưu trú đa dạng tại Đà Nẵng với cộng đồng fan quốc tế.

GAM Esports là một trong ba đại diện Việt Nam được kỳ vọng sẽ làm nên kỳ tích tại LCP 2025. Ảnh: GAM

Ngoài thưởng thức các trận đấu, đây còn là cơ hội để khán giả mua vật phẩm giới hạn do Riot Games sản xuất, như tại các giải quốc tế MSI hay Chung kết Thế giới. Các sản phẩm này sẽ được mở bán tại Cung thể thao Tiên Sơn với các dấu ấn liên quan đến giải, biến mỗi tấm vé thành vật kỷ niệm cho sự kiện này.

Theo ban tổ chức, tại các giải LMHT quốc tế, vé hạng Thách Đấu và Đại Cao Thủ thường hết chỉ sau vài ngày mở bán. Người hâm mộ được khuyến nghị đặt vé sớm để đảm bảo vị trí.

Đại diện từ Hong Kong - PSG Talon được đánh giá có tiềm lực tài chính mạnh, từng đạt nhiều thành tích ấn tượng. Ảnh: PSG Talon

Trải qua các tuần thi đấu vòng bảng vừa qua, hiện giải đấu bước vào giai đoạn cao trào với cuộc đua khốc liệt giữa các đội tuyển. 4 ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch LCP đầu tiên từ đầu giải gồm CTBC Flying Oyster, GAM Esports, PSG Talon và Chiefs Esports Club đều đã có mặt trong top cuối. Ngoài ra, Secret Whales (TSW), MGN Vikings Esports và Fukuoka SoftBank Hawks Gaming cũng thể hiện tiềm năng trở thành "hắc mã" khi vẫn đang duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng.

Cung thể thao Tiên Sơn sẽ là nơi diễn ra chung kết mùa giải đầu tiên LCP 2025. Ảnh:Nguyễn Đông

Chung kết LCP 2025 sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 20-21/9 tại Cung thể thao Tiên Sơn, Đà Nẵng. LCP do Riot Games và Carry International ra mắt năm 2025, thay thế các giải VCS (Việt Nam), PCS (Đài Bắc) và LJL (Nhật Bản), quy tụ tám đội hàng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm Việt Nam, Hong Kong, Đài Loan, Nhật Bản và Australia.

Thy An