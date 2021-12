Mở bán dự án La Queenara Hội An

Dự án La Queenara Hội An kết hợp yếu tố khu nghỉ dưỡng, khu đô thị và tiện ích phức hợp, đang được mở bán với nhiều ưu đãi.

Dự án La Queenara vừa được mở bán với nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư. Theo đó, khách hàng chỉ phải thanh toán từ 750 triệu đến khi nhận nhà, nhận hỗ trợ vay đến 75%, ân hạn nợ gốc và lãi suất 0% trong 18 tháng, thanh toán linh hoạt theo nhiều giai đoạn, cùng tổng mức chiết khấu lên tới 9%. Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí 2 năm phí quản lý vận hành khi giao dịch thành công.

Phối cảnh quy hoạch dự án La Queenara. Ảnh: Peakhomes

Trước đó, nhà mẫu shoptel La Queenara cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực sau khi đón khách tham quan thực tế. Không gian căn mẫu được đánh giá cao bởi thiết kế thông thoáng cùng mặt bằng linh hoạt dễ dàng thay đổi theo nhu cầu của gia chủ.

Shoptel La Queenara đem đến "ngôi nhà đa nhiệm, trải nghiệm đa tiện ích" nhờ thiết kế 2 mặt tiền, sử dụng đa dạng làm nơi an cư, kinh doanh cửa hàng, khách sạn boutique, làm văn phòng... trong cùng một thời điểm. 100% căn có bể bơi và khu vườn riêng yên tĩnh cùng "lõi tiện ích" chỉ cách vài bước chân.

Nhà mẫu shoptel La Queenara. Ảnh: Peakhomes

Đầu tháng 12/2021, cầu Ông Điền (cầu Nguyễn Duy Hiệu) trên sông Cổ Cò nối thị xã Điện Bàn và TP Hội An được hợp long, vượt tiến độ 22 ngày so với kế hoạch, khi đi vào hoạt động s ẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ La Queenara đến phố cổ Hội An xuống dưới 5 phút.

Cùng với dự án nạo vét, khơi thông sông Cổ Cò, cầu Ông Điền có ý nghĩa chiến lược trong phát triển đô thị khu vực, giúp nối liền Hội An với các dự án nghỉ dưỡng ven biển trên trục đường Lạc Long Quân, góp phần thúc đẩy kinh tế - văn hóa du lịch của tỉnh Quảng Nam.

Hưởng lợi ích cộng hường từ cơ sở hạ tầng, La Queenara là khu đô thị nghỉ dưỡng phức hợp với pháp lý sở hữu lâu dài, cách sân bay quốc tế Đà Nẵng chỉ 25 phút di chuyển. Dự án nằm trong quy hoạch trọng điểm phát triển đô thị bên sông Cổ Cò, chuyển đổi chức năng đô thị thị xã Điện Bàn từ đô thị vệ tinh sang đô thị kết nối và chủ trương xây dựng vùng đất "rất đáng sống" phía Đông Quảng Nam của UBND tỉnh.

Phối cảnh tiện ích dự án. Ảnh: Peakhomes

Theo đại diện chủ đầu tư, La Queenara sở hữu hệ sinh thái hơn 200 tiện ích nghỉ dưỡng nhiều nhất khu vực như: Xưởng cafe thế giới, khu phức hợp Hội An thập niên 70-80, trung tâm thương mại, trường liên cấp quốc tế, bến du thuyền sông Cổ Cò, bãi biển riêng...

Dự án được chủ đầu tư quy hoạch bài bản cùng định hướng phát triển bền vững, với kỳ vọng trở thành điểm đến nghỉ dưỡng, an cư giải trí giải quyết các vấn đề lưu trú, dịch vụ còn thiếu tại Hội An.

Yên Chi