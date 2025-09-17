Mổ '2 trong 1' ngăn mù lòa do cườm nước, cườm khô

Người đàn ông 72 tuổi vừa đục thủy tinh thể (cườm khô) vừa có tiền sử glaucoma (cườm nước), dùng ba loại thuốc nhưng không thể kiểm soát nhãn áp, đau nhức nhiều, được mổ phối hợp hai phương pháp để ngăn tiến triển.

Ngày 17/9, bác sĩ Trần Thị Khánh Linh, Phó giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Đà Lạt, cho biết nhãn áp (áp suất bên trong mắt) bệnh nhân ở "mức báo động" 29 mmHg, trong khi bình thường dao động 12-20 mmHg. Tình trạng này khiến bệnh nhân vừa đau nhức, vừa nhìn mờ và chói sáng ở cả hai mắt.

Bên cạnh đó, đục thủy tinh thể gây cản trở việc khám và đánh giá tổn thương thần kinh, góp phần gây cản trở lưu thông thủy dịch làm tăng nhãn áp. Khi kết hợp với glaucoma, bệnh trở nên phức tạp, khó chẩn đoán, khó theo dõi và phẫu thuật tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn.

Các bác sĩ hội chẩn, quyết định phẫu thuật kết hợp 2 phương pháp, vừa mổ Phaco xử lý đục thủy tinh thể vừa kết hợp điều trị glaucoma bằng phương pháp mới là đặt thiết bị dẫn lưu Paul Glaucoma Implant (PGI) - như một "ống thoát nước" giúp thủy dịch thoát ra ngoài, hạ nhãn áp, bảo vệ đầu thần kinh và chức năng thị giác. Cuộc mổ nhằm ngăn tiến triển mù lòa, giảm các triệu chứng đau nhức, khó chịu cho người bệnh.

BS.CKII Trần Bá Kiền, phẫu thuật viên chính, cho biết nếu chỉ mổ lấy thể thủy tinh trước thì vẫn chưa đạt được nhãn áp đích do đó tình trạng glaucoma vẫn tiếp tục tiến triển và có thể gây tổn hại thêm cho thần kinh thị. Ngược lại, nếu chỉ đặt PGI thì thủy tinh thể đục vẫn sẽ cản trở quan sát, đánh giá và theo dõi tiến triển tổn hại thần kinh thị giác do Glaucoma gây ra.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Phẫu thuật kết hợp giúp rút ngắn tổng thời gian điều trị còn khoảng 30 phút (5 phút cho Phaco, 25 phút cho PGI). Nếu tách thành hai ca riêng, khâu chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian hơn, trong khi người bệnh vẫn phải chịu đựng các triệu chứng chưa được xử lý triệt để. Việc trải qua nhiều lần phẫu thuật cũng dễ làm giảm chất lượng cuộc sống và gây lo âu cho bệnh nhân.

Sau mổ, nhãn áp bệnh nhân đã ổn định ở mức 16mmHg. Bệnh nhân không cần phải sử dụng thêm thuốc hạ nhãn áp, mắt hết đau nhức.

Bệnh nhân tái khám mắt sau mổ. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Linh, đục thủy tinh thể kèm glaucoma không hiếm gặp trong lâm sàng, nhất là ở người lớn tuổi. Tình trạng hai bệnh lý cùng lúc như thế khiến việc theo dõi trở nên khó khăn và làm phẫu thuật tiềm ẩn nhiều thách thức hơn.

Người cao tuổi nên khám mắt định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý về mắt. Điều trị kịp thời giúp duy trì thị lực ổn định, hạn chế biến chứng nặng nề, trong khi việc tự ý bỏ thuốc hoặc trì hoãn phẫu thuật khi đã có chỉ định có thể khiến bệnh tiến triển nhanh, khó kiểm soát và dẫn đến mù lòa

Lê Phương