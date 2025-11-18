MM Mega Market Việt Nam khai trương trung tâm thương mại 20.000 m2

Đà NẵngMM Supercenter Đà Nẵng có tổng vốn đầu tư 20 triệu USD, quy tụ gần 50 thương hiệu trong và ngoài nước, mở cửa ngày 17/11.

Trung tâm thương mại nằm trên khu đất rộng gần 20.000 m2 tại phường Hòa Khánh là một trong những dự án trọng điểm, thuộc chiến lược mở rộng của MMVN tại Việt Nam. Mô hình trung tâm thương mại thế hệ mới hướng đến kết hợp điểm mua sắm, giải trí với các yếu tố công nghệ, kinh tế và trách nhiệm xã hội, mang đến lợi ích cho người tiêu dùng, cộng đồng và môi trường.

MM Supercenter Đà Nẵng được xây dựng trên khu đất rộng 20.000 m2. Ảnh: MM Mega Market

Phát biểu tại buổi lễ khai trương, ông Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc điều hành MM Mega Market Việt Nam cho biết đây là cột mốc quan trọng trong hành trình hơn 20 năm đồng hành, phát triển cùng dải đất chữ S. Cột mốc lần này giúp mở rộng mô hình chuỗi bán sỉ - lẻ, phát triển thêm trung tâm thương mại đa chức năng, tích hợp các tiện ích mua sắm, ẩm thực, dịch vụ, giải trí.

Vị lãnh đạo nhấn mạnh MM Supercenter Đà Nẵng là biểu tượng của tầm nhìn phát triển bền vững và cam kết lâu dài tại Việt Nam. Ông kỳ vọng trung tâm thương mại mới sẽ góp phần tạo ra giá trị kinh tế bền vững cho thị trường, trở thành điểm đến hiện đại, thân thiện với người tiêu dùng và môi trường.

Tại lễ khai trương, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhận định công trình này có ý nghĩa quan trọng. Ngoài giúp bổ sung thêm điểm mua sắm – dịch vụ hiện đại cho người dân thành phố, MM Supercenter Đà Nẵng còn góp phần thúc đẩy thương mại bán lẻ, gia tăng sự thuận lợi, tiện nghi cho môi trường sống, đáp ứng nhu cầu người dân thành phố.

"Trung tâm thương mại còn giúp tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho phường Hòa Khánh, khu vực đang chuyển mình với hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm", bà Thi nói thêm.

Trung tâm thương mại nằm ngay cửa ngõ phía Tây Bắc thành phố, được định hướng trở thành trung tâm phân phối chủ lực của MMVN tại khu vực miền Trung. Vị trí còn góp phần rút ngắn hành trình hàng hóa, tối ưu chi phí logistics và tăng cường kết nối chuỗi cung ứng trong vùng.

Khách hàng đến mua sắm tại trung tâm thương mại trong ngày khai trương. Ảnh: MM Mega Market

Công trình gồm ba tầng nổi, quy tụ gần 50 thương hiệu trong nước và quốc tế như Rạp chiếu phim CGV, Highlands Coffee, Phúc Long, Thai Siam Kitchen, Jollibee, Lotteria, Nhà sách Fahasa, Guardian, Oh!Some, Mr. DIY... Đi cùng là hệ thống đại siêu thị, khu ẩm thực, vui chơi, giải trí rộng hàng nghìn m2, giúp mang đến trải nghiệm "tất cả trong một" cho khách địa phương và du khách.

Tòa nhà được thiết kế đạt tiêu chuẩn công trình xanh EDGE Advanced (Excellence in Design for Greater Efficiencies) do IFC - thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) công nhận. Các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, tối ưu vận hành được áp dụng bao gồm hệ thống chiếu sáng, thiết bị tiết kiệm nước, vật liệu cách nhiệt và công nghệ quản lý năng lượng tự động. Theo doanh nghiệp, các giải pháp này giúp giảm đáng kể lượng điện, nước tiêu thụ và lượng phát thải carbon.

MMVN còn triển khai chuyển đổi số toàn diện tại trung tâm. Nhiều giải pháp như hệ thống thanh toán không tiền mặt, quản lý dữ liệu khách hàng theo thời gian thực, nền tảng mua sắm trực tuyến MM Click & Get được tích cực áp dụng. Những cải tiến trên còn giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm người dùng, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn "Xanh hóa - số hóa - bền vững hóa" của đơn vị trên toàn hệ thống.

Kệ hàng các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương được ưu tiên đặt tại khu vực trung tâm MM Supercenter Đà Nẵng. Ảnh: MM Mega Market

Trước đó, đại diện doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với UBND phường Hòa Khánh và phường Hải Vân, nhằm đưa các sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương vào hệ thống phân phối với hơn 100 sản phẩm. Các kệ hàng được bố trí ngay trung tâm và trưng bày bắt mắt nhằm quảng bá sản phẩm đến khách quốc tế.

Dự án giúp tạo thêm cơ hội việc làm cho gần 500 lao động địa phương, thúc đẩy mảng bán lẻ tại miền Trung. Ngoài ra, hơn 90% sản phẩm tại MM Supercenter Đà Nẵng đều có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm nội địa, thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại sự kiện khai trương, MMVN cùng các công ty thành viên của Tập đoàn TCC/BJC tại Việt Nam và đối tác nhà thầu, đã trao phần quyên góp 425 triệu đồng đến UBND Thành phố Đà Nẵng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại địa phương.

Đan Minh