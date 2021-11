MM Mega Market đẩy mạnh phát triển thịt heo sạch 'We are Fresh'

MM Mega Market phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch khép kín "từ trang trại đến bàn ăn", đảm bảo thịt luôn tươi ngon khi đưa ra thị trường.

MM Mega Market Việt Nam (MM) là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong việc xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm tươi sống, an toàn từ thủy sản, rau củ, trái cây đến thịt heo. Thương hiệu "We are Fresh" của MM ngày càng được nhiều khách hàng doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng, lựa chọn.

"We are Fresh" - thương hiệu thực phẩm sạch, an toàn từ mô hình sản xuất khép kín "từ nông trại đến bàn ăn" của MM Mega Market Việt Nam.

Với chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam, MM Mega Market tiên phong xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm sạch khép kín "từ trang trại đến bàn ăn" từ năm 2005. Đến năm 2017, MM bắt đầu phát triển trạm trung chuyển thịt heo, vận hành bởi mô hình hợp tác với nông dân, nuôi heo theo tiêu chuẩn VietGAP với sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín. Ngay từ khâu chọn hộ chăn nuôi để hợp tác, công ty đưa ra những tiêu chí khắt khe như: hộ chăn nuôi phải có chứng nhận VietGAP, môi trường chăn nuôi phải đảm bảo an toàn cho người, gia súc, môi trường. Các loại thuốc thú y, kháng sinh, vaccine và thức ăn chăn nuôi phải trong danh mục được phép lưu hành và sử dụng theo đúng liều lượng, hướng dẫn của Cơ quan Thú y.

Đặc biệt, đội ngũ kỹ sư nông nghiệp với trình độ chuyên môn cao của MM luôn đồng hành để tư vấn, hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ chăn nuôi về ghi chép nhật ký, quản lý chăn nuôi, cách chọn giống, phối giống, cách phòng ngừa bệnh và quy trình truy xuất nguồn gốc. Heo tại các trang trại chăn nuôi đều được đeo vòng truy xuất nguồn gốc và được kiểm tra định kỳ nhanh mẫu nước tiểu để phát hiện chất cấm, kiểm tra ngoại hình heo sống về màu sắc da và thể trạng trước khi đưa vào giết mổ và tiêu thụ. Nhờ quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ mà thịt heo "We are Fresh" luôn tươi, sạch, đạt chuẩn chất lượng cao đến tay người dùng.

Bên cạnh trạm trung chuyển thịt heo, MM Việt Nam cũng áp dụng mô hình chọn lọc và kiểm soát chất lượng tương tự với các mặt hàng tươi sống khác như: hải sản (trạm trung chuyển tại Cần Thơ), rau củ (Đà Lạt) và trái cây (Tiền Giang).

Người tiêu dùng có thể dễ dàng quét QR code và truy xuất các thông tin về sản phẩm thông qua smartphones.

Chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm là ưu tiên hàng đầu của MM Mega Market Việt Nam. Theo đó, trạm được vận hành tuân theo tiêu chuẩn VietGAP và HACCP với sự kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình khép kín từ trang trại đến bàn ăn.

Quá trình vận chuyển thịt heo sử dụng xe lạnh chuyên dụng có gắn thiết bị theo dõi nhiệt độ suốt hành trình để đảm bảo sản phẩm thịt vận chuyển trong điều kiện dưới 4 độ C. Thịt heo sơ chế, đóng gói và trưng bày trong điều kiện nhiệt độ phù hợp, đảm bảo chuỗi cung ứng lạnh xuyên suốt các quá trình, chất lượng thịt an toàn và giữ vị ngon. Thịt thành phẩm đóng gói hoàn chỉnh theo từng đơn vị với tem truy xuất nguồn gốc (QR code) đến tận nông hộ/trại.

Đây chính là yếu tố tạo nên thương hiệu thịt heo "We are Fresh" của MM, được đánh giá cao trên thị trường trong những năm gần đây. Từ hai trạm trung chuyển tại Đồng Nai và Hà Nội, mỗi ngày hàng tấn thịt heo sạch được phân phối rộng khắp cho 21 trung tâm MM trải dài từ Bắc đến Nam. Sau gần 4 năm phát triển chuỗi cung ứng thịt heo sạch, an toàn, thương hiệu thịt heo của MM đã nhận được sự tin tưởng của hàng triệu khách hàng chuyên nghiệp (HORECA) là các nhà hàng, khách sạn, căn-tin, và là sự lựa chọn tin cậy của người tiêu dùng trên khắp cả nước, có mặt trong bữa ăn gia đình của hàng triệu người dân Việt.

Các kỹ sư nông nghiệp của MM hướng dẫn trực tiếp đến từng hộ nông dân trong chuỗi cung ứng

Ông Bruno Jousselin – Tổng giám đốc điều hành của MM Mega Market Việt Nam chia sẻ luôn theo đuổi chiến lược phát triển bền vững ngay từ những ngày đầu đặt nền móng kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, MM vẫn tiếp tục đầu tư phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Mô hình này không những đem lại nguồn cung dồi dào, chất lượng sản phẩm được kiểm soát chặt chẽ với giá thành rất cạnh tranh cho các khách hàng của MM, mà còn góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp bền vững theo chuỗi giá trị của Việt Nam. Người nông dân luôn được đảm bảo đầu ra ổn định, giúp họ gắn bó với nghề, tự tin trong việc phát triển trang trại, đem lại nguồn thu nhập và cuộc sống sung túc hơn.

"Hiện tại, chúng tôi có hai trạm trung chuyển thịt heo tại hai thủ phủ chăn nuôi của Việt Nam là Đồng Nai và Hà Nội. Mỗi trạm đang kết nối với hàng trăm nông hộ chăn nuôi đạt chuẩn và trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác nhằm đảm bảo sự ổn định nguồn cung cho thị trường, cũng như đảm bảo đem đến sản phẩm thịt heo sạch, chất lượng cao với giá tốt nhất tới khách hàng", ông Bruno Jousselin cho biết.

