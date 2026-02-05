MM Mega Market bình ổn nguồn cung thịt heo giai đoạn cận Tết

MM Mega Market Việt Nam triển khai chương trình quảng bá thịt heo với mức giá ưu đãi đến 30%, giúp người tiêu dùng tiết kiệm khi mua sắm dịp Tết.

Giai đoạn cận Tết Nguyên đán, giá heo hơi tăng mạnh tại nhiều địa phương. Trước bối cảnh này, MM Mega Market Việt Nam (MMVN) triển khai chương trình quảng bá thịt heo từ ngày 7 đến 16/2 (20-29 Tết), nhằm mang đến mức giá hợp lý cho người tiêu dùng cũng như khách hàng chuyên nghiệp.

Cụ thể, hệ thống giới thiệu mức giá ưu đãi 15-30%, áp dụng cho hàng loạt sản phẩm thịt heo tươi sống và đông lạnh nhập khẩu, tổng sản lượng dự kiến lên đến 70 tấn. Trong đó, thịt vai heo tươi giảm 20%, giá dao động 109.000-119.000 đồng mỗi kg, sản lượng dự kiến 9 tấn. Nạc heo xay tươi ưu đãi 20%, giá 109.000 đồng một kg, sản lượng 15 tấn. Sườn non heo đông lạnh nhập khẩu giảm 25%, giá 99.000 đồng một kg, sản lượng 10 tấn. Ba rọi heo tươi và nạc dăm heo tươi cùng ưu đãi 15%, giá lần lượt mỗi kg là 159.000 đồng và 149.000 đồng.

Nhiều mặt hàng đông lạnh nhập khẩu khác như nạc vai, bắp heo, sườn sụn, dựng heo, tim heo... có mức giảm sâu lên đến 30%, giá 45.000-99.000 đồng một kg.

Các sản phẩm thịt heo bày bán tại MMVN. Ảnh: MMVN

Sở hữu lợi thế chuỗi cung ứng khép kín từ trang trại đến bàn ăn, MMVN duy trì được nguồn cung thịt heo ổn định, liên tục. Các sản phẩm thịt heo tươi sống do hệ thống này phân phối mang nhãn hiệu riêng We Are Fresh, được kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu lựa chọn nguồn cung, giết mổ, vận chuyển đến bảo quản tại điểm bán, đảm bảo độ tươi, an toàn thực phẩm và chất lượng đồng đều mỗi ngày. Hệ thống kho và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế giúp MMVN giữ trọn độ tươi của sản phẩm. Ngoài ra, các khâu kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc cũng được triển khai chặt chẽ, rõ ràng.

Đại diện MMVN cho biết, trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, doanh nghiệp tổ chức chương trình quảng bá thịt heo quy mô lớn không chỉ mang đến giải pháp mua sắm kinh tế cho người tiêu dùng, mà còn khẳng định vai trò là một đối tác phân phối đáng tin cậy, góp phần bình ổn nguồn cung thực phẩm thiết yếu.

Đẩy mạnh hàng đặc sản địa phương

Bên cạnh bình ổn giá thịt heo, giai đoạn cận Tết, MMVN tập trung giới thiệu nhiều sản phẩm Việt Nam chất lượng cao đặc trưng cho mùa Tết, đáp ứng xu hướng tiêu dùng ưu tiên các giá trị truyền thống. Trong danh sách này có thể kể đến củ kiệu chua ngọt, dưa món, tai heo ngâm chua, mắm cà pháo, bánh chưng... cùng các sản phẩm bánh kẹo, mứt Tết gồm bánh sữa, bánh đậu xanh Rồng Vàng, bánh pía kim sa, mứt lạc. Các sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và nguồn gốc xuất xứ, được ưu tiên trưng bày tại các vị trí nổi bật với mức giá hợp lý, thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng.

Đặc sản Việt Nam tại một siêu thị MMVN. Ảnh: MMVN

Bên cạnh đó, MMVN giới thiệu đa dạng các sản phẩm ăn vặt như khô cá chỉ vàng, khô mực, khô cá đù, khô cá lóc, tôm tích, đầu mực ép bánh tráng với nhiều chương trình ưu đãi, mức giảm giá lên đến hơn 30%, thu hút đông đảo khách hàng. Đồng thời, hệ thống đẩy mạnh phân phối các loại trái cây đặc sản vùng miền như dừa, mãng cầu, đu đủ, khóm đỏ Tiền Giang; bưởi da xanh Bến Tre; dưa hấu Hắc Mỹ Nhân Long An; dưa Huỳnh Long Đồng Nai; vú sữa Vĩnh Long; phật thủ Sơn La và bưởi Diễn Phú Thọ, được tuyển chọn kỹ lưỡng về chất lượng.

Điểm khác biệt trong mùa Tết năm nay là bên cạnh các mặt hàng được bán theo kg, các sản phẩm trái cây như bưởi da xanh, dưa lưới mật, xoài cát chu, xoài cát Hòa Lộc, vú sữa hoàng kim được đầu tư thiết kế và đóng gói trong những thùng, hộp quà Tết đẹp mắt, sang trọng, có giá từ 119.000-269.000 đồng một hộp.

Nhờ hình thức chỉn chu, giá cả hợp lý và khả năng đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, các sản phẩm này được nhiều doanh nghiệp lựa chọn làm quà biếu dành cho đối tác, khách hàng trong dịp Tết.

Sản phẩm trái cây Việt Nam được đóng gói giúp khách hàng có thêm lựa chọn quà Tết. Ảnh: MMVN

Tăng cường thời gian hoạt động trên toàn quốc

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mua sắm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các chi nhánh của MMVN đều kéo dài thời gian hoạt động mỗi ngày, thậm chí có những trung tâm hoạt động 24/24. Cụ thể, giai đoạn cao điểm trước Tết (10-15/2, tức 23-28 tháng Chạp), hệ thống tăng cường thời gian hoạt động, nhiều trung tâm kéo dài giờ mở cửa đến 23h00-24h00. Riêng MM Mega Market An Phú (TP HCM) hoạt động 24/24 nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm và phân phối hàng hóa gia tăng của khách hàng cá nhân và khách hàng chuyên nghiệp.

Ngày 16/2 (29 tháng Chạp), toàn hệ thống phục vụ khách hàng đến 12h00 trưa, sau đó tạm ngừng hoạt động để chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Ngày 17/2 (mùng 1 Tết), MMVN đóng cửa toàn hệ thống. Ngày 18-19/2 (mùng 2-3 Tết), một số trung tâm trọng điểm mở cửa trở lại với khung giờ phục vụ rút gọn, tùy theo từng địa điểm. Từ ngày 20/2 (mùng 4 Tết), toàn bộ hệ thống, bao gồm siêu thị và các kho giao hàng B2B trên toàn quốc, hoạt động trở lại bình thường theo giờ mở cửa tiêu chuẩn tại từng địa điểm.

MM Mega Market Việt Nam tăng cường thời gian hoạt động để phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Ảnh: MMVN

Diệp Chi