MLee: 'Tôi dốc cạn tiền làm album đầu tay'

TP HCMCa sĩ MLee dùng hết tiền tích góp để thực hiện album "Who I am", kỷ niệm 10 năm ca hát, phủ nhận dựa dẫm gia đình.

Tại họp báo giới thiệu dự án đánh dấu chặng đường làm nghệ thuật, ngày 20/4, MLee nhiều lần xúc động. Ca sĩ nói biết ơn khán giả, đồng nghiệp vì đã theo dõi, ủng hộ cô từ 20 tuổi đến nay.

Dịp này, MLee giới thiệu album vật lý đầu tay và năm MV lấy ý tưởng từ ngũ hành - Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Trong mỗi sản phẩm, ca sĩ kết hợp vũ đạo cùng một nghệ sĩ khách mời.

MLee xúc động nói về chặng đường 10 năm ca hát. Ảnh: Ngọc Min

Cô nói khi làm dự án đã dốc hết tiền bạc, bỏ công sức hơn một năm để đem đến cho khán giả sản phẩm tốt nhất. MLee cho biết nhiều người đồn đoán cô sinh ra trong gia đình giàu có, mới có thể tung nhiều sản phẩm cùng lúc. Ca sĩ nói: "Tôi hoàn toàn không dựa dẫm người thân hay mời bất cứ nhà tài trợ nào. Tôi gắng tích góp, không tiêu xài hoang phí để có thể làm dự án tâm huyết".

10 năm qua, MLee không đầu quân cho công ty giải trí, mọi việc đều tự lực cánh sinh. Với cô, khoảng thời gian đại dịch là khó khăn nhất vì không thể chạy show, làm công việc liên quan, nên thu nhập giảm. Tuy nhiên, cô vẫn gắng bám trụ, nỗ lực gấp nhiều lần trong hai năm qua để có thêm kinh phí. MLee nhìn nhận sản phẩm cá nhân có thể chưa hoành tráng bằng nhiều đồng nghiệp nhưng thấy hài lòng.

MV "Kim" của MLee MV "Kim" - sản phẩm thứ hai của dự án được MLee phát hành tối 20/4, có sự góp mặt của hoa hậu Tiểu Vy. Video: Nhân vật cung cấp

Chặng đường gắn bó nghệ thuật của MLee từng trải qua thử thách. Từ ngày đầu hoạt động, nhiều khán giả đặt cho cô biệt danh "bông hồng lai" do mang hai dòng máu Việt - Pháp. Cô vui nhưng áp lực vì phải phát huy hình ảnh để tạo nên phong cách khác biệt.

Sự nghiệp âm nhạc của MLee được khán giả nhận xét thiếu đột phá, ra nhiều sản phẩm, tham gia các sân chơi âm nhạc nhưng độ nhận diện vẫn chưa cao. Cô nói có lúc hoang mang, sợ bước đi của bản thân sai lầm, lo lắng vì thị trường ngày càng xuất hiện nhiều gương mặt trẻ tài năng. Khi ngẫm nghĩ, MLee cho rằng ai cũng có số mệnh riêng. "Tôi luôn tin bản thân được tổ nghiệp thương, nên mới có thể đi đến ngày hôm nay. Điều tôi tự hào là chưa bao giờ nhụt chí, có suy nghĩ bỏ cuộc", cô nói.

Qua album Who I am, MLee muốn khẳng định với người yêu nhạc màu sắc cá nhân rõ nét hơn. Sản phẩm gồm tám bài, trong đó có nhiều ca khúc do MLee tự sáng tác, xoay quanh câu chuyện tình yêu, cuộc sống. Cô đưa vào nhiều thể loại nhạc chưa từng thử sức trước đó.

Tóc Tiên (phải) chúc mừng MLee ra album đầu tay. Ảnh: Ngọc Min

Tóc Tiên - khách mời đầu tiên tham gia MV Mộc của MLee, phát hành ngày 10/4 - nói khâm phục sự kiên trì và "lì" của đàn em. Bước chân vào nghề sớm hơn nhưng có lúc cô phải học hỏi ý chí của MLee. Còn Hari Won nhận xét bên ngoài MLee trông lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lại đầy nữ tính. Xem sản phẩm của đồng nghiệp, vợ Trấn Thành khâm phục quá trình khổ luyện của MLee để thể hiện các màn vũ đạo bắt mắt.

MLee tên thật Quách Tapiau Maily, sinh năm 1992. Cô có khả năng đọc rap, chơi piano, guitar và sáng tác, từng phát hành các MV Party up, Tình yêu dài lâu, Cho em luôn gần anh, Cá cắn câu. Ngoài âm nhạc, nghệ sĩ lấn sân diễn xuất qua phim Tiệm bánh hoàng tử bé, Võ sinh đại chiến.

Tân Cao