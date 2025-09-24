Miza chào bán gần 10,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty Cổ phần Miza (MZG) sẽ chào bán 10,59 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng một cổ phiếu, dự kiến huy động 105,9 tỷ đồng.

Ngày 17/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp giấy chứng nhận cho phép Miza thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Doanh nghiệp cho biết sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 1/10. Thời gian đăng ký và chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ 7/10 đến 17/10.

Đợt phát hành này giúp cổ đông hiện hữu có cơ hội gia tăng tỷ lệ sở hữu với mức giá chào bán thấp hơn thị giá. Toàn bộ số vốn huy động từ đợt chào bán sẽ được Miza dùng để thanh toán nợ vay đến hạn và trước hạn, qua đó giảm áp lực tài chính ngắn hạn, tiết giảm chi phí lãi vay. Nguồn vốn bổ sung cũng giúp doanh nghiệp cải thiện cơ cấu tài chính, hạ tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu, tăng khả năng thanh khoản và tạo dư địa cho các kế hoạch đầu tư chiến lược.

Các đại biểu đánh cồng khai mạc phiên giao dịch cổ phiếu MZG của Công ty Cổ phần Miza. Ảnh: Miza

Theo lãnh đạo công ty, việc tăng vốn sẽ góp phần nâng biên lợi nhuận, củng cố nền tảng sinh lời dài hạn và tăng sức chống chịu trước biến động thị trường nguyên liệu, lãi suất. Trong dài hạn, hoạt động tăng vốn được kỳ vọng nâng hiệu quả kinh doanh, đồng thời hỗ trợ chiến lược mở rộng sản xuất của công ty. Khi dây chuyền số 5 (PM5) đi vào vận hành, tổng công suất giấy bao bì sẽ vượt 300.000 tấn mỗi năm, giúp Miza củng cố lợi thế cạnh tranh trên thị trường giấy tái chế chất lượng cao trong nước và khu vực.

Nhà máy của Công ty Cổ phần Miza. Ảnh: Miza

Năm nay, Miza đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lãi sau thuế khoảng 90 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2025, Miza ghi nhận doanh thu thuần 2.314,5 tỷ đồng, tăng 13,89% so với cùng kỳ, tương ứng hoàn thành khoảng 48,2% kế hoạch doanh thu năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 192,4% so với cùng kỳ và hoàn thành 52,8% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Động thái tăng vốn lần này cũng là bước chuẩn bị cho kế hoạch niêm yết Miza trên sàn HoSE vào đầu năm 2026, nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp.

