Mixue đóng hàng trăm cửa hàng ở Việt Nam và Indonesia

Mạng lưới nước ngoài của Mixue năm 2025 sụt hơn 400 cửa hàng, động thái cắt giảm chủ yếu ở Việt Nam và Indonesia nhằm tối ưu hệ thống.

Trong báo cáo thường niên công bố gần đây, Mixue Group - công ty đứng sau chuỗi trà sữa và kem bình dân cùng tên - cho biết tại Indonesia và Việt Nam, thương hiệu này tập trung vào việc tối ưu hóa hoạt động của các cửa hàng hiện có để hỗ trợ hoạt động lâu dài, bền vững và ổn định. Năm 2025, số lượng cửa hàng tại hai quốc gia này đã sụt giảm.

Mixue không công bố con số cụ thể cho từng thị trường. Tuy nhiên, công ty cho biết mạng lưới điểm bán ở nước ngoài vào cuối năm trước đạt 4.467 cửa hàng, thấp hơn cuối năm 2024 khoảng 428 điểm bán. Trong khi đó, Mixue cho biết đã thâm nhập thị trường Kazakhstan và Mỹ, tiếp tục mở rộng mạng lưới ở các nước khác. Điều này cho thấy số lượng cửa hàng bị cắt giảm ở Indonesia và Việt Nam có thể cao hơn con số 428 điểm bán nêu trên.

Khách hàng đang cầm trên tay một ly trà sữa. Ảnh: Mixue

Indonesia và Việt Nam là hai thị trường nước ngoài lớn nhất của Mixue. Theo bản cáo bạch để xin IPO lên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong hồi đầu năm 2025, chuỗi trà sữa này có 1.304 cửa hàng tại Việt Nam, tính đến cuối tháng 9/2024.

Ban lãnh đạo Mixue Group từng cho biết tại các thị trường phát triển nhanh, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, chuỗi đang triển khai chiến lược "tăng trưởng chất lượng cao". Do đó, việc điều chỉnh số lượng điểm bán tại hai nước chủ yếu nhằm tối ưu hệ thống, tái bố trí một số cửa hàng cũ, nâng cấp vị trí kinh doanh và tối ưu cấu trúc mạng lưới.

Tại Việt Nam, công ty đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ mô hình cửa hàng nhỏ truyền thống sang mô hình cửa hàng rộng hiện đại. Các điểm bán mới có quầy pha chế mở rộng, phân luồng khách hàng rõ ràng hơn, mặt tiền đô thị hiện đại và diện tích sàn rộng hơn mô hình trước đây. Song song đó, chuỗi đồ uống này ưu tiên các vị trí đắc địa, có tiềm năng cao.

Quá trình tái cấu trúc cũng cho thấy kết quả tích cực ban đầu. Tính trong nửa cuối năm 2025, các cửa hàng mới ở cả Indonesia và Việt Nam có doanh thu trung bình cao hơn khoảng 1,7 lần. Doanh thu trung bình của hệ thống cửa hàng hiện hữu cũng tăng gần 18% so với cùng kỳ.

Mixue vẫn nhấn mạnh rằng Đông Nam Á là khu vực trọng điểm trong chiến lược quốc tế của họ. Động lực đến từ cơ cấu dân số trẻ, tiềm năng tiêu dùng lớn và mức độ phù hợp với định vị thương hiệu.

Dù cắt giảm cửa hàng mạnh tay tại khu vực này, kết quả kinh doanh của Mixue vẫn tích cực. Năm 2025, doanh thu đạt gần 33,56 tỷ nhân dân tệ (tương đương hơn 4,9 tỷ USD), tăng hơn 35% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng tăng hơn 33% lên 5,93 tỷ nhân dân tệ.

Doanh thu của công ty vẫn phụ thuộc nhiều vào việc bán nguyên liệu và thiết bị cho các bên nhận quyền, đạt 32,7 tỷ nhân dân tệ, tăng 35% so với năm trước đó. Thu nhập từ dịch vụ nhượng quyền thương mại tăng 28% lên gần 794 triệu nhân dân tệ.

Tại Việt Nam, Mixue gia nhập thị trường năm 2018. Thời gian đầu, họ tập trung chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, sau đó dần điểm danh tại nhiều tỉnh, thành. Đến nay, thương hiệu này là một trong những chuỗi F&B lớn nhất cả nước.

Các sản phẩm nổi bật gồm nước chanh, kem, trà sữa và trà trái cây có giá khoảng 10.000-30.000 đồng ở Việt Nam. Công ty cho biết có thể giữ giá ở mức thấp nhờ tự chủ toàn bộ chuỗi cung ứng. Họ đảm nhiệm từ khâu sản xuất nguyên liệu đến hậu cần, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng.

Trong báo cáo năm 2024, iPOS - nền tảng cung cấp giải pháp quản lý cho hơn 100.000 doanh nghiệp nhà hàng và quán cà phê - nhận định Mixue là nhân tố giúp định hình lại thị trường trà sữa Việt Nam trong những năm qua. Thương hiệu này đóng vai trò lớn trong việc mở rộng phân khúc đồ uống bình dân dành cho ngành trà sữa, cùng chiến lược nhượng quyền mạnh mẽ trên toàn quốc.

Tất Đạt