Mitsubishi Triton 2024 - thay đổi toàn diện đấu Ranger

Hãng xe Nhật Bản Mitsubishi ra mắt Triton thế hệ thứ 6 tại thị trường Việt Nam ngày 11/9. Xe nhập khẩu Thái Lan.

Triton 2024 bán ra 3 phiên bản, gồm 4x2 AT GLX giá 655 triệu đồng, 4x2 AT Premium giá 782 triệu đồng và 4x4 AT Athlete giá 924 triệu đồng. Mức giá này nhỉnh hơn bản cũ từ 5-19 triệu đồng.

Các đối thủ trong phân khúc như Ford Ranger 665 triệu - 1,039 tỷ đồng, Toyota Hilux giá 668-999 triệu đồng, Nissan Narava giá 685-960 triệu đồng, Isuzu D-Max giá 650-880 triệu đồng.